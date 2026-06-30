انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026

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أسواق بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة تتزين بالمأكولات والمشروبات الرمضانية
موسم حصاد الشعير في قرية قانا جنوب غرب الحسكة
مظاهرة حاشدة في اللاذقية دعماً للجيش العربي السوري وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
العثور على جثة الطفل قيس الأش بعد فقدانه منذ يومين في كفرحمرة بريف حلب الشمالي
الوزير الشعار والحصرية يشاركان في الجلسة الختامية لمنتدى التعاون الاقتصادي السوري الألماني
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