وحدات إدارة الهندسة العسكرية تواصل أعمال تمشيط وتطهير منطقة كناكر بريف دمشق من الألغام تاريخ النشر: 2026/06/15 6:07 مساءً اخر تحديث: 2026/06/15 6:07 مساءً قائمة الصور 1/6 مكافحة المخدرات تضبط مستودع مخدرات يتبع للمجرم “ماهر الأسد” في منطقة الصبورة بريف دمشق محافظ إدلب يبحث مع مدير الشؤون السياسية سبل التعاون للنهوض بالواقع السياسي للمحافظة استمرار العمل في مشفى الطبقة الوطني بريف الرقة احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية، عرض بصري لطائرات الدرون في ساحة الأمويين بدمشق. لقطات جوية لبلدة عين الفيجة بريف دمشق تظهر مبنى النبع ومجرى نهر بردى صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مقتل 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة يونيو 15, 2026 يونيو 15, 2026 مجلس التعليم العالي يعتمد قراراً خاصاً بطلاب السويداء ويحدث برنامجاً جديداً في التعليم المفتوح يونيو 15, 2026 يونيو 15, 2026 مديرية نقل الركاب بحماة تبدأ أعمال إعادة تأهيل وصيانة مواقف انتظار المواطنين يونيو 15, 2026 يونيو 15, 2026 ماكرون: سنبذل كل ما بوسعنا لمنع فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز يونيو 15, 2026 يونيو 15, 2026