وزير الرياضة والشباب محمد سامح حامض يفتتح صالة الشهباء الرياضية في حلب

قداس عيد الميلاد في كنيسة دير اللاتين في قطاع غزة لأول مرة منذ عامين
وزير الإدارة المحلية والبيئة ومحافظ إدلب يوقعان قراراً بإعادة 1200 موظف من المفصولين للعمل
وصول مجموعات من إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية لضبط الأمن في شارع الحضارة بحمص
وزير التعليم العالي يستمع إلى شكاوى الطلاب والهيئة التدريسية في فروع الجامعات بدرعا
وزارة التربية والتعليم تقيم ورشة عمل حول إعادة الهيكلية الإدارية
