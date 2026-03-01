حملة للمجلس المحلي في دوما بالتعاون مع الأمن الداخلي لإزالة المخالفات والتعديات على الطرقات

قائمة الصور 1/5
الجيش السوري يرسل تعزيزات عسكرية من محافظة اللاذقية باتجاه جبهة دير حافر في ريف حلب الشرقي
سوق القيمرية الأثري… عبق التاريخ في قلب دمشق القديمة
مشاركون في انتخابات مجلس الشعب بمنطقة التل: يوم استثنائي في الحياة السياسية السورية
فعالية شعبية في مدينة بانياس بريف طرطوس بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
مديرية الزراعة في إدلب تطلق حملة تشجيرضمن مبادرة “لنعيد إدلب خضراء” بالتعاون مع الدفاع المدن
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك