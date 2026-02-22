لقطات من مائدة إفطار جماعي لنازحين وأسر فلسطينية في مدينة غزة فوق أنقاض المنازل وبين الركام

توافد الأهالي إلى قلعة حلب للمشاركة بحفل الافتتاح احتفاء بيوم السياحة العالمي
عرض بصري لطائرات الدرون في ساحة الجندي المجهول بدمشق احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا
صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة باب الهوى القديمة بريف إدلب الشمالي
مشاهد أولية من مدينة جبلة والكلية البحرية فيها بعد وصول تعزيزات وزارة الدفاع لمؤازرة قوى الأمن العام ضد فلول النظام البائد
شرطة مرور إدلب تحتفل بيوم المرور العالمي من خلال تنظيم مسير استعراضي وتوزيع الورود على الأهالي
