افتتاح مركز التدريب المهني المستمر ومعرض الفنون النسوية في اللاذقية بمناسبة ذكرى تحرير سوريا

قائمة الصور 1/4
من افتتاح المعرض العسكري للثورة السورية في مدينة المعارض بريف دمشق والذي نظمته وزارة الدفاع
مباحثات سورية تركية أردنية في عمان لتعزيز التعاون في قطاع النقل
وزارة الخارجية السورية تهنئ حكومة وشعب تركيا بمناسبة يوم الجمهورية
استمرار الاحتفالات الشعبية في ساحة الأمويين في دمشق بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة درعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك