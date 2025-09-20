التجهيزات الأخيرة قبل إطلاق حملة “ريفنا بيستاهل” في مدينة المعارض بدمشق

مجلس مدينة حلب يبدأ بتخصيص أصحاب البسطات وتسليمهم “استاندات” في سوق الخضار والفواكه الجديد
أهالي منطقة الحولة بريف حمص يعيدون بناء وترميم منازلهم التي دمرها النظام البائد
أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة طفس غرب مدينة درعا
وصول مجموعات من إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية لضبط الأمن في شارع الحضارة بحمص
وسط المجاعة والحصار.. نساء وأطفال ينتظرون حصولهم على الطعام بمنطقة أنصار غرب غزة
