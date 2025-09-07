محافظة إدلب وبدعم من منظمات دولية تبدأ أعمال تزفيت الشوارع في مدينة الدانا منذ 14 دقيقة قائمة الصور 1/3 انفجار مجهول السبب في بلدة جبرين شرق حماة اجتماع الفريق الميسر لأعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري قبيل انطلاق المؤتمر رتل تابع لقوات الأمن الداخلي يتحرك من حماة نحو الساحل السوري لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة لقطات لجهود فرق الدفاع المدني ومروحيات الجيش في إخماد الحرائق بمنطقة ربيعة بريف اللاذقية محافظ حلب يستقبل رئيس مجلس التعليم العالي في تركيا وعدداً من رؤساء الجامعات التركية الوسوم:إدلبمدينة الدانا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك خان شيخون لكرة الطائرة يعود إلى الدوري الممتاز بعد 14 عاماً من الغياب منذ 3 دقائق انطلاق تدريب لجان انتخاب مجلس الشعب في اللاذقية لتعزيز النزاهة والشفافية منذ 8 دقائق 6 عودة عدد من مناشر الحجر إلى العمل في ريف إدلب ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي منذ 10 دقائق 3 محافظة إدلب وبدعم من منظمات دولية تبدأ أعمال تزفيت الشوارع في مدينة الدانا منذ 14 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: