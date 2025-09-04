السيارة التي تم استهدافها على طريق مطار حلب الدولي بطيران مسير

وزارة الداخلية تفعّل فرع شرطة النجدة في محافظة إدلب لتقديم العون والمساعدة للأهالي
انتشار عناصر شرطة المرور في ساحة العاصي بمدينة حماة لتنظيم حركة السير في أول أيام عيد الفطر المبارك
بحضور 600 طبيب وطالب من سوريا وخارجها.. انعقاد المؤتمر الطبي الثاني على مدرج كلية الطب في جامعة حلب
فيديو إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية
حفل تخريج طلاب الدفعة الخامسة من كلية الطب البيطري في جامعة إدلب وذلك على مدرج كلية التربية الجديد
