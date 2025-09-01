من مؤتمر “سكريبت” الذي تنظمه وزارة الإعلام تحت شعار “مؤثرون من أجل سوريا” في حلب

قائمة الصور 1/4
عمال الكهرباء في مدينة حمص يواصلون عملهم بإصلاح جميع الأعطال وضمان استمرار التيار الكهربائي
وسط ارتياح شعبي لانتشار قوات الأمن العام… عودة الحركة التجارية إلى أحياء مدينة حمص
من أجواء الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق
أول عيد بعد التحرير.. ساحات الألعاب في ريف دمشق تعيد رسم أجواء البهجة والفرح
وزراء ودبلوماسيون ورجال أعمال وشخصيات دينية وثقافية وفنية في افتتاح معرض دمشق الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك