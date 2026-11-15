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هل يمكن لرائحة عطرة أن تنشط ذاكرة كبار السن؟ دراسة تجيب

photo 2026 11 15 10 35 09 هل يمكن لرائحة عطرة أن تنشط ذاكرة كبار السن؟ دراسة تجيب
صفوف من زهور اللافندر-موقع جامعة كاليفورنيا

واشنطن-سانا

قد لا تقتصر فائدة الروائح على استحضار الذكريات المرتبطة بالماضي، بل يمكن أن تسهم أيضاً في تعزيز القدرة على اكتساب معلومات جديدة وتذكرها، ولا سيما لدى كبار السن، وفق دراسة علمية حديثة ربطت تأثير الروائح في الذاكرة بتوقيت التعرض لها ومدى تقبل الدماغ للمحفزات الحسية.

وذكر موقع جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أول أمس، أن باحثين من جامعتي كاليفورنيا ورايس الأمريكيتين أجروا دراسة نُشرت في دورية «آفاق علم الأعصاب في الشيخوخة»، بهدف معرفة تأثير المحفزات الشمية في الذاكرة لدى فئات عمرية مختلفة، وإمكانية الاستفادة منها في دعم القدرات المعرفية مع التقدم في العمر.

واعتمدت التجربة على مقارنة أداء مجموعات من المتطوعين الأصحاء في اختبارات الذاكرة العامة والتفصيلية، من خلال عرض صور وألوان لأشياء يومية في بيئة معطرة برائحة اللافندر، ومقارنة النتائج بأدائهم في بيئة خالية من الروائح.

وأظهرت النتائج أن تأثير الرائحة كان محدوداً لدى المشاركين الشباب، في حين ظهر بشكل أوضح لدى كبار السن، إذ تمكنوا من تذكر التفاصيل الدقيقة بصورة أفضل عندما تعرضوا لرائحة اللافندر في المرحلة الأولى من التعلم، كما لوحظ تحسن أكبر لدى المشاركين الذين استمتعوا بالرائحة، أو الذين يعانون من تراجع بسيط في حاسة الشم.

وعزا الباحثون هذه النتائج إلى أن المحفزات الحسية الجديدة والمحببة قد تساعد على جذب الانتباه وتعزيز الاستعداد لاستقبال المعلومات، مشيرين إلى أن توقيت التعرض للرائحة قد يؤدي دوراً مهماً في تأثيرها في عملية التعلم وتثبيت الذكريات.

وتسلط الدراسة الضوء على إمكانية الاستفادة من المحفزات الشمية في الأبحاث المتعلقة بالذاكرة والتقدم في العمر، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى فاعليتها وإمكان توظيفها في أساليب دعم القدرات المعرفية لدى كبار السن.

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