باحثون فنلنديون يختبرون طريقة لتحفيز الدماغ للتخلص من البروتينات المرتبطة بالزهايمر

هلسنكي-سانا

توصل باحثون فنلنديون إلى طريقة تجريبية قد تساعد الدماغ على تعزيز آلية التخلص من البروتينات المرتبطة بالأمراض التنكسية العصبية، من خلال الجمع بين الاهتزازات الإيقاعية للجسم وتناول دواء يخفض ضغط الدم، في نهج يسعى إلى تنشيط نظام التنظيف الطبيعي للدماغ.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي أمس الثلاثاء، أن فريقاً بحثياً من جامعة أولو الفنلندية، بقيادة اختصاصي الأشعة العصبية فيسا كيفينيمي، اختبر هذه الطريقة على 29 شخصاً سليماً تتراوح أعمارهم بين 27 و61 عاماً، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» العلمية في الثالث من تشرين الثاني الجاري.

وأوضح الباحثون أن التجربة جمعت بين إعطاء المشاركين جرعتين من دواء النتروغليسرين، الذي يوسع الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم، ووضعهم على منصة مخصصة لإحداث اهتزازات إيقاعية لكامل الجسم مدة تقارب 40 دقيقة، بهدف تعزيز حركة السوائل داخل الدماغ وتنشيط آليات التخلص من الفضلات البروتينية.

وأظهرت الفحوص ارتفاع مستويات بروتينات بيتا النشواني بنوعيها (40 و42)، إضافة إلى بروتين «GFAP» في دم المشاركين بعد التدخل، بالتزامن مع تغيرات في حركة السوائل داخل الدماغ أظهرتها صور الرنين المغناطيسي، ما يشير إلى انتقال مزيد من البروتينات الذائبة من الدماغ إلى الدورة الدموية.

وأشار الباحثون إلى أن التأثير كان أوضح لدى المشاركين الأكبر سناً، بينما لم تُسجل تغيرات مماثلة في مستويات بروتين «تاو» المرتبط بمرض الزهايمر، مؤكدين أن النتائج تمثل خطوة بحثية أولية، إذ لم تشمل التجربة مرضى بالخرف أو الزهايمر، ولم تختبر تحسناً في الذاكرة أو القدرات الإدراكية.

وتفتح هذه النتائج المجال أمام دراسات أوسع لاستكشاف إمكانية الاستفادة من آليات التنظيف الطبيعية في الدماغ للحد من تراكم البروتينات المرتبطة بالأمراض العصبية، ولا سيما أن كفاءة هذه الآليات قد تتراجع مع التقدم في العمر.