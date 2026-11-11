وسادة ذكية تراقب نبضات القلب والتنفس وحركات الجسم أثناء النوم

واشنطن-سانا

ابتكر باحثون أمريكيون نظاماً ذكياً لمراقبة المؤشرات الحيوية أثناء النوم، من خلال غطاء وسادة مزود بمستشعرات دقيقة وأقمشة مرنة، تتيح رصد نبضات القلب والتنفس وحركات الجسم دون الحاجة إلى ارتداء أجهزة إلكترونية طوال الليل.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي، أمس الثلاثاء، أن فريقاً بحثياً بقيادة شيا تشو، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة كولومبيا الأمريكية، بالتعاون مع باحثين من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، طور النظام الذي يحمل اسم «بيلو سينس»، ونشر نتائجه خلال مؤتمر الحوسبة الشاملة والمنتشرة، حيث نال جائزة البحث المتميز في تشرين الأول الماضي.

وأوضح الباحثون أن الاختبارات المنزلية التي امتدت لأكثر من 151 ليلة أظهرت قدرة النظام على تحديد وضعيات النوم ورصد حركات الجسم، فضلاً عن تسجيل مؤشرات القلب والتنفس من خلال مستشعرات مدمجة في الغطاء تلامس منطقة الرقبة أثناء النوم.

وتُرسل البيانات التي يجمعها النظام إلى تطبيق خاص على الهاتف الذكي، بما يتيح متابعة المؤشرات الصحية وأنماط النوم، مع مراعاة حماية خصوصية المستخدمين.

ويمكن أن توفر هذه التقنية مستقبلاً وسيلة مريحة لمراقبة النوم والمؤشرات الحيوية في المنزل، ولا سيما لدى كبار السن والأشخاص الذين يحتاجون إلى متابعة صحية مستمرة، إلا أن استخدامها لأغراض التشخيص الطبي يتطلب مزيداً من الاختبارات والدراسات السريرية.