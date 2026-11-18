درعا-سانا

نفذت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية على عدد من معاصر الزيتون في ريف المحافظة الغربي، بهدف أخذ عينات من المياه الناتجة عن عمليات العصر وإخضاعها للتحاليل المخبرية، والتأكد من مدى التزام المعاصر بالاشتراطات البيئية والقياسية.

وأوضحت الاختصاصية الكيميائية في شعبة مراقبة نوعية المياه بالمديرية سوزان الجنادي في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة شملت قطف عينات من مياه غسل الزيتون ومياه الجفت الناتجة عن عملية العصر لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وصلاحيتها للاستخدام في الري.

وأشارت الجنادي الى أن الجولة تأتي أيضاً بهدف التحقق من التزام أصحاب المعاصر بعدم تصريف مياه الجفت في شبكات ومجارير الصرف الصحي، والتأكد من حفظها وتجميعها في خزانات بيتونية مخصصة لذلك ريثما يتم نقلها عبر صهاريج إلى الأراضي الزراعية ورشها على الأشجار الحراجية بمعدل 10 أمتار مكعبة للهكتار الواحد، بما يضمن الاستفادة منها والحد من آثارها البيئية.

من جانبه أكد مدير الموارد المائية المهندس هاني عبد الله في تصريح مماثل، استمرار الجولات الميدانية الدورية للفرق الفنية طيلة موسم العصر لمنع التجاوزات البيئية، مشدداً على ضرورة تقيد أصحاب المعاصر بالتعليمات الناظمة لعملية التخلص الآمن من مياه الجفت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضمان سلامة البيئة والمواسم الزراعية.

ويبلغ عدد معاصر الزيتون العاملة في محافظة درعا وفق مديرية الصناعة 37 معصرة، ونحو 11 معصرة متوقفة عن العمل جراء ممارسات النظام البائد، وتضم المعاصر خطوط إنتاج مختلفة، منها معاصر بخط واحد، وأخرى بخطين، وتتراوح الطاقة الإنتاجية للمعصرة الواحدة بين 20 و40 طناً يومياً، أي بحدود 20 طناً من ثمار الزيتون للخط الواحد يومياً.

يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في المحافظة تبلغ نحو 18 ألف هكتار، تضم قرابة 364ر3 ملايين شجرة، منها نحو 1ر3 ملايين شجرة مثمرة، وتصل تقديرات الإنتاج في الموسم الزراعي الحالي إلى نحو 35 ألف طن وفق إحصائية مديرية الزراعة.