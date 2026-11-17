دمشق-سانا‏

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، ملحمة في منطقة الدويلعة ‏بعد ضبطها تستخدم لحوماً غير صالحة للاستهلاك البشري بقصد الغش وتضليل ‏المستهلك وتحقيق مكاسب غير مشروعة.‏

وأوضح مدير المديرية غياث البكور في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن دوريات ‏الرقابة التموينية ضبطت خلال إحدى جولاتها كمية تبلغ 15 كيلوغراماً من اللحوم أثناء ‏فرمها في الملحمة، وتبين أنها تتكون من المعلاق والدهن غير الصالح للاستهلاك ‏البشري.‏

ولفت إلى إتلاف الكمية المخالفة وإغلاق المحل أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة بحقه.‏

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ودعا البكور المواطنين إلى عدم شراء اللحوم المفرومة مسبقاً وضرورة شراء اللحوم ‏وفرمها أمامهم للتأكد من نوعيتها ومصدرها وسلامتها وتجنب الوقوع ضحية ممارسات ‏الغش والتلاعب التي قد تشكل خطراً على صحتهم.‏

وأكد البكور استمرار الجولات الرقابية المكثفة على محال بيع اللحوم في دمشق للتأكد ‏من سلامة المواد الغذائية المتداولة ومدى الالتزام بالشروط والمعايير الصحية المعتمدة، ‏مشدداً على أن الدوريات التموينية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل ‏من يخالف الشروط الصحية أو يعرض سلامة المستهلكين للخطر.‏

‏وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق نظمت 336 ‏ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المدينة خلال الأسبوع الماضي، ‏وذلك في إطار جهودها الرقابية ‏لمتابعة الأسواق وضبط ‏المخالفات وحماية المستهلك. ‏ ‌‏