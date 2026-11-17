دمشق-سانا
أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، ملحمة في منطقة الدويلعة بعد ضبطها تستخدم لحوماً غير صالحة للاستهلاك البشري بقصد الغش وتضليل المستهلك وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضح مدير المديرية غياث البكور في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن دوريات الرقابة التموينية ضبطت خلال إحدى جولاتها كمية تبلغ 15 كيلوغراماً من اللحوم أثناء فرمها في الملحمة، وتبين أنها تتكون من المعلاق والدهن غير الصالح للاستهلاك البشري.
ولفت إلى إتلاف الكمية المخالفة وإغلاق المحل أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
ودعا البكور المواطنين إلى عدم شراء اللحوم المفرومة مسبقاً وضرورة شراء اللحوم وفرمها أمامهم للتأكد من نوعيتها ومصدرها وسلامتها وتجنب الوقوع ضحية ممارسات الغش والتلاعب التي قد تشكل خطراً على صحتهم.
وأكد البكور استمرار الجولات الرقابية المكثفة على محال بيع اللحوم في دمشق للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة ومدى الالتزام بالشروط والمعايير الصحية المعتمدة، مشدداً على أن الدوريات التموينية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الشروط الصحية أو يعرض سلامة المستهلكين للخطر.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق نظمت 336 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المدينة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار جهودها الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات وحماية المستهلك.