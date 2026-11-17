دمشق-سانا‏

حددت وزارة الداخلية ضوابط استخدام المفرقعات والألعاب النارية خلال المناسبات، ‏داعيةً المواطنين إلى التقيّد بالتعليمات الناظمة، بما يضمن التعبير عن الفرح ‏دون ‏تعريض السلامة العامة للخطر أو إزعاج الآخرين والإخلال بالسكينة العامة.‏

وأوضحت الوزارة، في بلاغ حمل الرقم /761/ اليوم الثلاثاء، أن الاحتفال والتعبير ‌‏عن الفرح حقّ للمواطنين، إلا أن ممارسته يجب أن تراعي حقوق الآخرين وتحافظ ‌‏على النظام العام، ولا سيما أن استخدام المفرقعات والألعاب النارية المزعجة قد ‌‏يتسبب في إثارة الخوف والهلع بين السكان، ويشكّل خطراً على السلامة العامة.‏

وطالبت الوزارة المواطنين بالتحلي بروح الانضباط والاحترام، واتخاذ الخطوات ‌‏التالية في حال استخدام المفرقعات النارية: ‏

‏-‏ التقدم بطلب إلى قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، يتضمن اسم صاحب الحفل ‌‏ومكان إقامته وموعد بدء الحفل وانتهائه.‏

‏-‏ التقيد بالكمية المخصصة لهذه المفرقعات والألعاب النارية.‏

‏-‏ عدم إطلاق الألعاب النارية في الطرق الرئيسة وبالقرب من محطات الوقود ‌‏والمستشفيات والمنشآت الحيوية والمدارس والغابات. ‏

‏-‏ عدم استخدام القذائف الضوئية أو الصوتية ذات التأثير القوي. ‏

‏-‏ عدم السماح لمن هم دون سن 18 عاماً بشراء الألعاب النارية أو إطلاقها ‏بمفردهم.‏

‏-‏ عدم إطلاق الألعاب النارية في المناسبات المصرح بها بعد الساعة ‏الحادية عشرة ‏ليلاً كحد أقصى.‏

وأشارت الوزارة إلى أن التقيد بهذه التعليمات يعكس رقي وحضارة المجتمع، ويُجنّب ‌‏القائمين على الحفل أي مسؤولية جزائية حال وجود حالات للتعبير عن الفرح مترافقة ‌‏مع استخدام للمفرقعات والألعاب النارية.‏