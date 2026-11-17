دمشق-سانا
حددت وزارة الداخلية ضوابط استخدام المفرقعات والألعاب النارية خلال المناسبات، داعيةً المواطنين إلى التقيّد بالتعليمات الناظمة، بما يضمن التعبير عن الفرح دون تعريض السلامة العامة للخطر أو إزعاج الآخرين والإخلال بالسكينة العامة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ حمل الرقم /761/ اليوم الثلاثاء، أن الاحتفال والتعبير عن الفرح حقّ للمواطنين، إلا أن ممارسته يجب أن تراعي حقوق الآخرين وتحافظ على النظام العام، ولا سيما أن استخدام المفرقعات والألعاب النارية المزعجة قد يتسبب في إثارة الخوف والهلع بين السكان، ويشكّل خطراً على السلامة العامة.
وطالبت الوزارة المواطنين بالتحلي بروح الانضباط والاحترام، واتخاذ الخطوات التالية في حال استخدام المفرقعات النارية:
- التقدم بطلب إلى قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، يتضمن اسم صاحب الحفل ومكان إقامته وموعد بدء الحفل وانتهائه.
- التقيد بالكمية المخصصة لهذه المفرقعات والألعاب النارية.
- عدم إطلاق الألعاب النارية في الطرق الرئيسة وبالقرب من محطات الوقود والمستشفيات والمنشآت الحيوية والمدارس والغابات.
- عدم استخدام القذائف الضوئية أو الصوتية ذات التأثير القوي.
- عدم السماح لمن هم دون سن 18 عاماً بشراء الألعاب النارية أو إطلاقها بمفردهم.
- عدم إطلاق الألعاب النارية في المناسبات المصرح بها بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً كحد أقصى.
وأشارت الوزارة إلى أن التقيد بهذه التعليمات يعكس رقي وحضارة المجتمع، ويُجنّب القائمين على الحفل أي مسؤولية جزائية حال وجود حالات للتعبير عن الفرح مترافقة مع استخدام للمفرقعات والألعاب النارية.