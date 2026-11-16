حماية قطاع المعادن الثمينة من الجرائم المالية ‏محور ورشة بدمشق ‏

دمشق-سانا‏

بحثت ورشة عمل تخصصية نظمتها الهيئة ‏العامة لإدارة المعادن الثمينة، بالتعاون مع ‏شركة “التزام للاستشارات”، اليوم الإثنين، ‏آليات حماية قطاع المعادن الثمينة من مخاطر ‏غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبل تعزيز ‏إجراءات الرقابة والامتثال، وذلك بمشاركة عدد ‏من الصاغة وأصحاب المحال والورشات ‏ومختصين في هذا المجال. ‏

وتضمنت الورشة التي أقيمت في مدرج جمعية ‏خريجي المعاهد التجارية بدمشق، تحت عنوان ‌‏”تجارة المعادن الثمينة وحمايتها من غسل ‏الأموال وتمويل الإرهاب.. وقائع وحالات ‏عملية”، عرضاً للمخاطر التي قد تواجه العاملين ‏في القطاع، والمؤشرات التحذيرية المرتبطة ‏بها، وطرق رصد حالات الاشتباه والتعامل ‏معها، إلى جانب الإجراءات الوقائية اللازمة ‏للحد منها. ‏

تعزيز الوعي وإجراءات الامتثال ‏

أكد المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن ‏الثمينة، مصعب الأسود، في تصريح لـ سانا، أن ‏تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود الهيئة لنشر ‏الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ‏في قطاع المعادن الثمينة، وتعريف العاملين فيه ‏بسبل الوقاية منها، مشيراً إلى أنها شهدت ‏مشاركة عدد من الصاغة وأصحاب المحال ‏والورشات، إلى جانب حضور إداري من الهيئة ‏ومشاركين قدموا من عدة محافظات.‏

وأوضح الأسود أن الورشة تندرج ضمن سياسة ‏التوعية التي أطلقتها الهيئة العامة لمكافحة غسل ‏الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وتهدف ‏إلى تعريف الصاغة والتجار والعاملين في مجال ‏استيراد وتصدير المصوغات والمشغولات ‏الذهبية بالمخاطر المرتبطة بهذه الجرائم، ‏واطلاعهم على الإجراءات اللازمة لتجنبها ‏والتعامل معها، بما يعزز سلامة التعاملات في ‏سوق المعادن الثمينة. ‏

وأشار الأسود إلى أن هذه الورشة هي الأولى ‏ضمن سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية ‏التي تعتزم الهيئة تنظيمها خلال المرحلة ‏المقبلة، لتقديم معلومات أكثر تفصيلاً حول آليات ‏رصد حالات الاشتباه والإبلاغ عنها، سواء ‏خلال عمليات البيع والشراء أو الاستيراد ‏والتصدير، بما يسهم في الحد من مخاطر غسل ‏الأموال وتمويل الإرهاب، والوصول إلى سوق ‏للمعادن الثمينة قائم على التعاملات السليمة ‏والشفافة.‏

الاستعداد للتقييم الدولي ‏

من جانبه، بيّن المدير التنفيذي لشركة “التزام ‏للاستشارات”، عبود مقسي يوسف، أن الورشة ‏التدريبية التخصصية حول مخاطر غسل ‏الأموال وتمويل الإرهاب تأتي في توقيت مهم، ‏في ظل استعداد سوريا للخضوع لعملية التقييم ‏الدولي المتبادل في منتصف عام 2027، والتي ‏تتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات على مستوى ‏القطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية، إلى ‏جانب المهن غير المالية.‏

ولفت يوسف إلى أهمية مبادرة الهيئة العامة ‏لإدارة المعادن الثمينة إلى تعزيز الوعي بهذه ‏المخاطر، نظراً لارتباط تجارة الذهب والمعادن ‏الثمينة ببعض العمليات المرتبطة بغسل الأموال ‏وتمويل الإرهاب.‏

وأوضح أن الورشة تهدف إلى نشر الثقافة ‏والوعي بين الصاغة وتجار المعادن الثمينة ‏وأصحاب الورشات، وتعريفهم بالتفاصيل ‏المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب، وسبل حماية أعمالهم ومتاجرهم من ‏الممارسات التي قد تلحق الضرر بالاقتصاد أو ‏بسمعة منشآتهم.‌‏ ‏

تطوير قطاع الذهب السوري

أكد يوسف أن تعزيز هذه الثقافة يسهم في تطوير ‏قطاع الذهب السوري، ويفتح آفاقاً جديدة ‏للأعمال والاستثمارات الخارجية، بما يدعم ‏جهود النهوض بقطاع المعادن الثمينة في ‏سوريا.‏

بدوره، أكد الخبير في مجال مكافحة غسل ‏الأموال وتمويل الإرهاب، عمار معروف، أن ‏الورشة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى ‏العاملين في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة ‏بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب، موضحاً أن هذا القطاع يحظى باهتمام ‏المقيمين الدوليين خلال عمليات التقييم، ما ‏يستدعي تعزيز معرفة العاملين فيه بالمتطلبات ‏والإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الجرائم.‏

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وكانت كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، نظّمت، ‏بالتعاون مع شركة “التزام للاستشارات”، في الـ‏24 من شهر تشرين الأول الماضي، ورشة ‏عمل حول موضوع مكافحة غسل الأموال ‏وتمويل الإرهاب، بهدف ‏تعزيز وعي الطلاب ‏بمخاطر هذه الممارسات، والتعريف بالإجراءات ‏المعتمدة للحد منها، ‏ودور المؤسسات المالية في ‏حماية القطاع المالي والمصرفي، بما يدعم ‏الامتثال للمعايير ‏الدولية، ويحسن بيئة الاستثمار ‏في سوريا.‏