تخفيضٍ احترازي لمنسوب سد بلّوران في ريف اللاذقية لاستيعاب الفيضانات القادمة

اللاذقية-سانا
بدأت مديرية الموارد المائية في اللاذقية اليوم الإثنين تخفيض منسوب بحيرة سد بلّوران في الريف الشمالي في إجراءٍ احترازي، وذلك بعد بلوغ السد طاقته التخزينية القصوى البالغة 15.5 مليون متر مكعب، وبهدف استيعاب الفيضانات المطرية القادمة خلال الموسم الشتوي المقبل.
وأوضح رئيس مجموعة سد بلّوران فراس علان في تصريحٍ لمراسل سانا أن الهطلات المطرية الغزيرة والمبكرة التي شهدها هذا العام أدت إلى امتلاء سد بلّوران بكامل طاقته التخزينية الأعظمية، إذ إن فيضان السد يحدث عادةً في فصل الربيع، وفي بعض السنوات خلال شهر كانون الثاني.
وبيّن علان أن مديرية الموارد المائية في اللاذقية اتخذت نتيجةً لهذه الظروف الاستثنائية، قراراً بتخفيض منسوب البحيرة لاستيعاب الفيضانات المطرية القادمة خلال الموسم الشتوي المقبل، حيث تم اليوم فتح السكر المفرغ باتجاه النهر لتصريف 0.6 متر مكعب في الثانية، مرجِّحاً احتمال زيادة الغزارة خلال الأيام القادمة لتخفيض المنسوب بشكلٍ أكبر تبعاً للفيضانات المطرية المقبلة.
تعزيل مجرى النهر المغذي للسد
وفي السياق ذاته، لفت علان إلى أن المديرية قامت بتعزيل مجرى النهر المغذي للسد بمسافة 3 كيلومترات لضمان عدم حدوث فيضانات على الأراضي الزراعية والمنازل على طول المجرى.
وكان سد بلّوران سجّل امتلاءً كاملاً أيضاً في شهر شباط الماضي ليصل حجم التخزين إلى طاقته القصوى، وذلك مع الهطلات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة حينها.
ويُعد سد بلّوران من أبرز السدود الحيوية في ريف اللاذقية الشمالي، سواءً لأغراض الري أو الشرب أو لأهميته السياحية والبيئية، حيث يروي ما يقارب 1370 هكتاراً من الأراضي الزراعية الخصبة أسفل السد، إضافةً إلى تأمين مياه الشرب لعشرات القرى في الريف الشمالي بالمحافظة، فهو يسهم بدورٍ مزدوج في دعم الأمن المائي والغذائي للمنطقة.