تخفيضٍ احترازي لمنسوب سد بلّوران في ريف اللاذقية لاستيعاب الفيضانات القادمة

‏ اللاذقية-سانا

بدأت مديرية الموارد المائية في اللاذقية اليوم الإثنين تخفيض منسوب بحيرة سد ‏بلّوران في الريف الشمالي في إجراءٍ احترازي، وذلك بعد بلوغ السد طاقته التخزينية ‏القصوى البالغة 15.5 مليون متر مكعب، وبهدف استيعاب الفيضانات المطرية ‏القادمة خلال الموسم الشتوي المقبل.‏

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وأوضح رئيس مجموعة سد بلّوران فراس علان في تصريحٍ لمراسل سانا أن ‏الهطلات المطرية الغزيرة والمبكرة التي شهدها هذا العام أدت إلى امتلاء سد بلّوران ‏بكامل طاقته التخزينية الأعظمية، إذ إن فيضان السد يحدث عادةً في فصل الربيع، ‏وفي بعض السنوات خلال شهر كانون الثاني.‏

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‏ وبيّن علان أن مديرية الموارد المائية في اللاذقية اتخذت نتيجةً لهذه الظروف ‏الاستثنائية، قراراً بتخفيض منسوب البحيرة لاستيعاب الفيضانات المطرية القادمة ‏خلال الموسم الشتوي المقبل، حيث تم اليوم فتح السكر المفرغ باتجاه النهر لتصريف ‌‏0.6 متر مكعب في الثانية، مرجِّحاً احتمال زيادة الغزارة خلال الأيام القادمة لتخفيض ‏المنسوب بشكلٍ أكبر تبعاً للفيضانات المطرية المقبلة.‏

تعزيل مجرى النهر المغذي للسد

وفي السياق ذاته، لفت علان إلى أن المديرية قامت بتعزيل مجرى النهر المغذي للسد ‏بمسافة 3 كيلومترات لضمان عدم حدوث فيضانات على الأراضي الزراعية والمنازل ‏على طول المجرى.‏



وكان سد بلّوران سجّل امتلاءً كاملاً أيضاً في شهر شباط الماضي ليصل حجم ‏التخزين إلى طاقته القصوى، وذلك مع الهطلات المطرية الغزيرة التي شهدتها ‏المنطقة حينها.‏

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ويُعد سد بلّوران من أبرز السدود الحيوية في ريف اللاذقية الشمالي، سواءً لأغراض ‏الري أو الشرب أو لأهميته السياحية والبيئية، حيث يروي ما يقارب 1370 هكتاراً ‏من الأراضي الزراعية الخصبة أسفل السد، إضافةً إلى تأمين مياه الشرب لعشرات ‏القرى في الريف الشمالي بالمحافظة، فهو يسهم بدورٍ مزدوج في دعم الأمن المائي ‏والغذائي للمنطقة.‏