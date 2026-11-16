إصابة 31 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية

دمشق -سانا
أصيب 31 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق عدة وقعت في عدد من المحافظات السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الإثنين، أن فرقه استجابت لـ 22 حادث سير أسفرت عن إصابة 23 شخصاً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة التزام السائقين بتخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 36 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها.
وأسفرت الحرائق عن إصابة 8 أشخاص، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وعن أضرار مادية بالممتلكات.
وجدد الدفاع المدني التأكيد على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
واستجابت فرق الدفاع المدني يوم أمس الأول، لـ 17 حادث سير و38 حريقاً وقعت في مناطق مختلفة من سوريا، أسفرت الحوادث عن إصابة 33 شخصاً في حين اقتصرت أضرار الحرائق على الخسائر المادية.