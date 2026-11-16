إصابة 31 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية

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دمشق -سانا

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أصيب 31 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق عدة وقعت في عدد من ‏المحافظات السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

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وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الإثنين، أن فرقه استجابت ‏لـ 22 حادث سير أسفرت عن إصابة 23 شخصاً، تم تقديم الإسعافات الأولية ‏لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين ‏أماكنها.‏‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة التزام السائقين بتخفيف السرعة، والتأكد ‏من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب ‏السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف ‏المحمول.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 36 حريقاً شملت المنازل والمحال ‏التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها ‏وتبريد مواقعها وتأمينها.‏

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وأسفرت الحرائق عن إصابة 8 أشخاص، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ‏وعن أضرار مادية بالممتلكات.‏

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وجدد الدفاع المدني التأكيد على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق ‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات ‏الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من ‏المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب ‏اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق ‏آمنة.‏

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واستجابت فرق الدفاع المدني يوم أمس الأول، لـ 17 حادث سير و38 حريقاً ‏وقعت في مناطق مختلفة من سوريا، أسفرت الحوادث عن إصابة 33 ‏شخصاً في حين اقتصرت أضرار الحرائق على الخسائر المادية.‏



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