التبليغ القضائي الإلكتروني في سوريا يعزز حماية الحقوق ويختصر زمن التقاضي

دمشق-سانا
يشكل التبليغ القضائي الإلكتروني في سوريا خطوة لمعالجة إشكاليات إجرائية طالما أثرت في مسار الدعاوى، إذ يتيح تسريع إيصال الإشعارات إلى أطرافها، وتوثيق عمليات الإرسال والاستلام، بما يحد من تأخر التبليغات وفوات مهل الطعن، ويعزز ضمانات حماية حقوق المتقاضين.
نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل، أكد في تصريح لـ سانا، أن اعتماد منظومة التبليغ الإلكتروني استناداً إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض والتعميم الصادر عن وزارة العدل بهذا الخصوص، يشكل خطوة مهمة في تحديث العمل القضائي والانتقال نحو التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة الإجراءات وسرعتها ودقتها.
دقة وموثوقية
وأوضح الطويل أن المنظومة الرقمية توفر مستوى عالياً من الدقة والموثوقية، من خلال توثيق تاريخ وساعة إرسال التبليغ واستلامه، وضمان وصول الإشعار إلى الشخص المعني أو وكيله المعتمد، الأمر الذي يحد من احتمالات الخطأ أو التزوير التي قد ترافق بعض أساليب التبليغ الورقي والشخصي.
وأشار إلى أن هذه الآلية تعالج إشكاليات كانت تظهر في بعض حالات التبليغ، ومنها توجيه الإشعار إلى شخص متوفى أو اللجوء إلى التبليغ عن طريق مختار المحلة دون تحقق العلم الفعلي، فضلاً عن الصعوبات المرتبطة بالتبليغ بواسطة الشرطة والمحضّرين.
وشدد على أن نجاح المنظومة يتطلب ضوابط تقنية وقانونية صارمة توازن بين سرعة الفصل في القضايا وصون حق الدفاع المكفول دستورياً وقانونياً، ولا سيما أن التبليغ يرتب آثاراً قانونية مباشرة تتصل ببدء سريان مهل الطعن، مؤكداً استمرار التنسيق بين نقابة المحامين ووزارة العدل لمواكبة التطبيق العملي وتطويره بما يحفظ حقوق المتقاضين ويعزز نزاهة القضاء.
تقليص الزمن وتخفيف الأعباء
من جهتها، اعتبرت عضو مجلس نقابة المحامين المركزية المحامية رهادة عبدوش أن الانتقال إلى التبليغ القضائي الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في العمل القضائي، لما يوفره من ضمانات أوسع لحماية حقوق المتقاضين وحق الدفاع، متوقعة أن تسهم التجربة في تعزيز الأمن القانوني.
وأوضحت عبدوش أن تفعيل المنظومة في المحاكم والدوائر القضائية من شأنه أن يسهم تدريجياً في تقليص الفواصل الزمنية بين الجلسات، وتخفيف الأعباء الإدارية والإجرائية عن دواوين المحاكم والمحضرين، من خلال تجاوز الوقت الذي تستغرقه عمليات التبليغ بالوسائل التقليدية ومتابعة إجراءاتها.
ولفتت إلى أن هذه الآلية توفر الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين والمحامين، وتكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى المتقاضين المقيمين خارج سوريا، مع مراعاة مهل المسافة القانونية، بما يساعد على الحد من ضياع الحقوق أو فوات مهل الطعن نتيجة تعذر الوصول إلى أصحاب العلاقة عبر وسائل التبليغ التقليدية.
وبينت أن اللجوء في بعض الحالات إلى الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة أو النشر في الصحف بسبب جهالة محل الإقامة كان يثير إشكاليات تتعلق بتحقق العلم بالتبليغ، في حين تتيح الوسائل الرقمية توثيق عملية الإرسال والاستلام بصورة أكثر دقة، بما يعزز مبدأ العلم اليقيني.
وأكدت أن نجاح التجربة لا يرتبط بالجانب التقني وحده، بل يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات القضائية والنقابية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات والإجراءات العدلية.
توسع تدريجي في تطبيق المنظومة
أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض في 3 أيار 2026 القرار رقم (9) أساس (53)، الذي يقضي بصحة التبليغ عبر الوسائل الرقمية ومنحه الحكم القانوني للتبليغ بالذات، فيما أصدرت وزارة العدل في الثالث عشر من الشهر ذاته التعميم رقم (22) الذي يلزم الخصوم ووكلاءهم باعتماد عنوان إلكتروني أو وسيلة تواصل رقمية، لترسيخ استخدام التبليغات الإلكترونية باعتبارها وسيلة رسمية تتسم بالسرعة والموثوقية.
وشهد تطبيق التبليغ القضائي الإلكتروني خطوات متدرجة في عدد من العدليات، إذ أُطلقت الفترة التجريبية في عدليتي حلب ودمشق في الـ31 من آب الماضي، قبل أن تشمل عدلية الرقة عبر قسم مختص في الثالث من تشرين الثاني الجاري، وعدليتي دير الزور وطرطوس في التاسع منه، في إطار التوجه نحو توسيع نطاق الخدمات القضائية المؤتمتة.