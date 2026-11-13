التبليغ القضائي الإلكتروني في سوريا يعزز حماية الحقوق ويختصر زمن التقاضي

دمشق-سانا‏

يشكل التبليغ القضائي الإلكتروني في سوريا خطوة لمعالجة إشكاليات إجرائية طالما ‌‏أثرت في مسار الدعاوى، إذ يتيح تسريع إيصال الإشعارات إلى أطرافها، وتوثيق ‌‏عمليات الإرسال والاستلام، بما يحد من تأخر التبليغات وفوات مهل الطعن، ويعزز ‌‏ضمانات حماية حقوق المتقاضين.‏

نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل، أكد في تصريح لـ سانا، أن اعتماد ‌‏منظومة التبليغ الإلكتروني استناداً إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض والتعميم ‌‏الصادر عن وزارة العدل بهذا الخصوص، يشكل خطوة مهمة في تحديث العمل ‌‏القضائي والانتقال نحو التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع ‌‏كفاءة الإجراءات وسرعتها ودقتها.‏

دقة وموثوقية

وأوضح الطويل أن المنظومة الرقمية توفر مستوى عالياً من الدقة والموثوقية، من ‌‏خلال توثيق تاريخ وساعة إرسال التبليغ واستلامه، وضمان وصول الإشعار إلى ‌‏الشخص المعني أو وكيله المعتمد، الأمر الذي يحد من احتمالات الخطأ أو التزوير ‌‏التي قد ترافق بعض أساليب التبليغ الورقي والشخصي.‏

وأشار إلى أن هذه الآلية تعالج إشكاليات كانت تظهر في بعض حالات التبليغ، ومنها ‌‏توجيه الإشعار إلى شخص متوفى أو اللجوء إلى التبليغ عن طريق مختار المحلة دون ‌‏تحقق العلم الفعلي، فضلاً عن الصعوبات المرتبطة بالتبليغ بواسطة الشرطة ‌‏والمحضّرين.‏

وشدد على أن نجاح المنظومة يتطلب ضوابط تقنية وقانونية صارمة توازن بين سرعة ‌‏الفصل في القضايا وصون حق الدفاع المكفول دستورياً وقانونياً، ولا سيما أن التبليغ ‌‏يرتب آثاراً قانونية مباشرة تتصل ببدء سريان مهل الطعن، مؤكداً استمرار التنسيق بين ‌‏نقابة المحامين ووزارة العدل لمواكبة التطبيق العملي وتطويره بما يحفظ حقوق ‌‏المتقاضين ويعزز نزاهة القضاء.‏

تقليص الزمن وتخفيف الأعباء ‏

من جهتها، اعتبرت عضو مجلس نقابة المحامين المركزية المحامية رهادة عبدوش أن ‌‏الانتقال إلى التبليغ القضائي الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في العمل القضائي، لما ‌‏يوفره من ضمانات أوسع لحماية حقوق المتقاضين وحق الدفاع، متوقعة أن تسهم ‌‏التجربة في تعزيز الأمن القانوني.‏

وأوضحت عبدوش أن تفعيل المنظومة في المحاكم والدوائر القضائية من شأنه أن ‌‏يسهم تدريجياً في تقليص الفواصل الزمنية بين الجلسات، وتخفيف الأعباء الإدارية ‌‏والإجرائية عن دواوين المحاكم والمحضرين، من خلال تجاوز الوقت الذي تستغرقه ‌‏عمليات التبليغ بالوسائل التقليدية ومتابعة إجراءاتها.‏

ولفتت إلى أن هذه الآلية توفر الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين والمحامين، ‌‏وتكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى المتقاضين المقيمين خارج سوريا، مع مراعاة مهل ‌‏المسافة القانونية، بما يساعد على الحد من ضياع الحقوق أو فوات مهل الطعن نتيجة ‌‏تعذر الوصول إلى أصحاب العلاقة عبر وسائل التبليغ التقليدية.‏

وبينت أن اللجوء في بعض الحالات إلى الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة أو ‌‏النشر في الصحف بسبب جهالة محل الإقامة كان يثير إشكاليات تتعلق بتحقق العلم ‌‏بالتبليغ، في حين تتيح الوسائل الرقمية توثيق عملية الإرسال والاستلام بصورة أكثر ‌‏دقة، بما يعزز مبدأ العلم اليقيني.‏

وأكدت أن نجاح التجربة لا يرتبط بالجانب التقني وحده، بل يتطلب تعاوناً وثيقاً بين ‌‏المؤسسات القضائية والنقابية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية استخدام ‌‏الوسائل الرقمية في المعاملات والإجراءات العدلية.‏

توسع تدريجي في تطبيق المنظومة

أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض في 3 أيار 2026 القرار رقم (9) أساس ‌‏‌‏(53)، الذي يقضي بصحة التبليغ عبر الوسائل الرقمية ومنحه الحكم القانوني للتبليغ ‌‏بالذات، فيما أصدرت وزارة العدل في الثالث عشر من الشهر ذاته التعميم رقم (22) ‌‏الذي يلزم الخصوم ووكلاءهم باعتماد عنوان إلكتروني أو وسيلة تواصل رقمية، ‌‏لترسيخ استخدام التبليغات الإلكترونية باعتبارها وسيلة رسمية تتسم بالسرعة والموثوقية.‏

وشهد تطبيق التبليغ القضائي الإلكتروني خطوات متدرجة في عدد من العدليات، إذ ‌‏أُطلقت الفترة التجريبية في عدليتي حلب ودمشق في الـ31 من آب الماضي، قبل أن ‏تشمل عدلية الرقة عبر قسم مختص في الثالث من تشرين الثاني ‏الجاري، وعدليتي ‏دير الزور وطرطوس في التاسع منه، في إطار التوجه نحو توسيع ‏نطاق الخدمات ‏القضائية المؤتمتة.‏