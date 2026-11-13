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افتتاح مسجد الحمد في حي جب الجندلي بحمص بعد ترميمه

IMG 06211 افتتاح مسجد الحمد في حي جب الجندلي بحمص بعد ترميمه
من افتتاح مسجد الحمد في حي جب الجندلي بعد ترميمه - حمص - 12-11-2026- سانا

حمص-سانا

افتتحت مديرية أوقاف حمص، اليوم الخميس، مسجد الحمد في حي جب الجندلي بالمدينة، بعد استكمال أعمال ترميمه.

IMG 0613 افتتاح مسجد الحمد في حي جب الجندلي بحمص بعد ترميمه

وأوضح رئيس دائرة شؤون المساجد في المديرية سعد الأبرش، لـ سانا، أن افتتاح المسجد يسهم في استعادة دوره الديني والاجتماعي والتعليمي، من خلال إقامة حلقات تحفيظ القرآن الكريم والدروس والمحاضرات العلمية، واستضافة العلماء وطلبة العلم لتقديم الإرشاد والتوعية الدينية.

وأشار الأبرش إلى أن المديرية تعمل على افتتاح مساجد أخرى في المحافظة خلال الفترة القادمة، ضمن جهود إعادة تأهيل المساجد وإعادتها إلى أداء رسالتها.

من جهته، بيّن القائم على ترميم المسجد نادر عبد الحميد بترا، أن المسجد تعرّض للتخريب عام 2012، وأعيد ترميمه حالياً رغم الصعوبات التي واجهت العمل، مشيراً إلى أن المسجد سيحتضن معهدين لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث، إلى جانب دروس وندوات علمية تخدم أبناء الحي.

IMG 0632 افتتاح مسجد الحمد في حي جب الجندلي بحمص بعد ترميمه

وعبّر عدد من أهالي حي جب الجندلي عن سعادتهم بإعادة افتتاح المسجد بعد سنوات من خروجه من الخدمة، إذ أشار سامر عبد العزيز الأعمى إلى أن عودته تخفف الضغط عن المساجد المجاورة، وتوفر مساحة أوسع للمصلين، ولا سيما في صلاة الفجر.

من جانبه، أكد إبراهيم مصطفى حورية أن عودة المسجد تمثل جزءاً من استعادة الحياة إلى الحي، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها دور العبادة.

وتأتي إعادة افتتاح مسجد الحمد ضمن جهود ترميم المساجد المتضررة في محافظة حمص، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى مناطقهم واستعادة الخدمات فيها.

IMG 0617 افتتاح مسجد الحمد في حي جب الجندلي بحمص بعد ترميمه
IMG 0618 افتتاح مسجد الحمد في حي جب الجندلي بحمص بعد ترميمه
IMG 0620 افتتاح مسجد الحمد في حي جب الجندلي بحمص بعد ترميمه
IMG 0627 افتتاح مسجد الحمد في حي جب الجندلي بحمص بعد ترميمه
IMG 0640 افتتاح مسجد الحمد في حي جب الجندلي بحمص بعد ترميمه
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