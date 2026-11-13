افتتاح مسجد الحمد في حي جب الجندلي بحمص بعد ترميمه

حمص-سانا

افتتحت مديرية أوقاف حمص، اليوم الخميس، مسجد الحمد في حي جب الجندلي بالمدينة، بعد استكمال أعمال ترميمه.

وأوضح رئيس دائرة شؤون المساجد في المديرية سعد الأبرش، لـ سانا، أن افتتاح المسجد يسهم في استعادة دوره الديني والاجتماعي والتعليمي، من خلال إقامة حلقات تحفيظ القرآن الكريم والدروس والمحاضرات العلمية، واستضافة العلماء وطلبة العلم لتقديم الإرشاد والتوعية الدينية.

وأشار الأبرش إلى أن المديرية تعمل على افتتاح مساجد أخرى في المحافظة خلال الفترة القادمة، ضمن جهود إعادة تأهيل المساجد وإعادتها إلى أداء رسالتها.

من جهته، بيّن القائم على ترميم المسجد نادر عبد الحميد بترا، أن المسجد تعرّض للتخريب عام 2012، وأعيد ترميمه حالياً رغم الصعوبات التي واجهت العمل، مشيراً إلى أن المسجد سيحتضن معهدين لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث، إلى جانب دروس وندوات علمية تخدم أبناء الحي.

وعبّر عدد من أهالي حي جب الجندلي عن سعادتهم بإعادة افتتاح المسجد بعد سنوات من خروجه من الخدمة، إذ أشار سامر عبد العزيز الأعمى إلى أن عودته تخفف الضغط عن المساجد المجاورة، وتوفر مساحة أوسع للمصلين، ولا سيما في صلاة الفجر.

من جانبه، أكد إبراهيم مصطفى حورية أن عودة المسجد تمثل جزءاً من استعادة الحياة إلى الحي، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها دور العبادة.

وتأتي إعادة افتتاح مسجد الحمد ضمن جهود ترميم المساجد المتضررة في محافظة حمص، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى مناطقهم واستعادة الخدمات فيها.