إنجاز مشروع لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية على مواجهة تغير المناخ

دمشق-سانا

أنجزت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنفيذ مشروع “تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية على مواجهة تغير ‏المناخ وتحديات نقص المياه”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية”‌‎ UN-Habitat‏” وبرنامج الأمم ‏المتحدة الإنمائي”‌‎ UNDP‏”، ومنظمة الأغذية والزراعة “‎ FAO‏” وعدد من الوزارات والجهات الشريكة، وبتمويل من ‏صندوق التكيف “‌‎ AF‏”‏.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أنها اضطلعت بدور محوري في مختلف مراحل المشروع، بدءاً ‏من إعداد الدراسات الفنية وتحديد الأولويات الوطنية، وصولاً إلى استقطاب التمويل من صندوق التكيف والإشراف المباشر ‏على التنفيذ‎.‎

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وبيّنت أن المشروع اعتمد نهجاً متكاملاً ومستداماً في مواجهة تحديات التغير المناخي وشح المياه، من خلال تدخلات ركزت ‏على حماية الموارد المائية وتطويرها، وتحسين الممارسات الزراعية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في الحلول البيئية ‏والإنتاجية‎.‎

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وفي مجال حماية الموارد المائية، شملت الأعمال وفق الوزارة إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي للحد من تلوث المياه ‏الجوفية، وتركيب محطة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي في بلدة زبدين، بطاقة معالجة تبلغ 4,400 متر مكعب ‏يومياً، بما يتيح إعادة استخدام المياه المعالجة في الري، إضافة إلى تأهيل أكثر من 50 كيلومتراً من قنوات الري لتحسين ‏كفاءة إيصال المياه إلى المزارعين‎.‎

تقنيات زراعية للحد من هدر المياه

وفي إطار تطوير الممارسات الزراعية، وفّر المشروع للمزارعين تقنيات حديثة لترشيد استهلاك المياه، شملت تسوية 130 ‏هكتاراً من الأراضي الزراعية باستخدام تقنية الليزر، واعتماد تقنية الزراعة على الأسرّة المرتفعة، التي أسهمت في خفض ‏استهلاك مياه الري بنسبة تجاوزت 30 بالمئة‎.‎‎



كما ساهم المشروع في تنشيط زراعة الأشجار المثمرة من خلال إعادة تأهيل مشتل خرابو، وتعزيز القدرة على رصد ‏الأحوال الجوية وتحليل البيانات والمؤشرات المناخية، بما يدعم التخطيط الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية وفق المعطيات ‏المناخية‎.‎

تمكين المجتمع المحلي ودعم المشاريع الإنتاجية

على صعيد المشاركة المجتمعية، أشرك المشروع بحسب الوزارة السكان المحليين بصورة مباشرة في تنفيذ الحلول، من ‏خلال توزيع آلات لفرم المخلفات الزراعية والاستفادة منها في إنتاج الأسمدة العضوية وتأمين الأعلاف للماشية، كما شملت ‏التدخلات تمكين 70 امرأة ريفية عبر برنامج ريادة الأعمال الزراعية “نبتة”، وتقديم الدعم لإطلاق 12 مشروعاً إنتاجياً ‏صغيراً، بما يعزز فرص العمل ويحسن سبل العيش في المجتمعات المستهدفة‎.‎

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وأكدت الوزارة أن المشروع يعزز دورها بوصفها جهة وطنية معنية بالتخطيط والتنسيق والإشراف على تنفيذ التدخلات ‏التنموية المستدامة، ويسهم في حماية البيئة وتحسين سبل العيش وتعزيز الأمنين المائي والغذائي، مشيرةً إلى أن التجربة ‏تقدم نموذجاً للإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ومواجهة آثار التغير المناخي‎.‎

استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد الطبيعية

وفي سياق متصل، أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة يوسف شرف، أهمية محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ‏زبدين، موضحاً أنها تعمل وفق المواصفات الوطنية، وتتضمن معالجة الحمأة الناتجة عن مياه الصرف الصحي، وتسهم في ‏تحويل مياه الصرف الصحي من مصدر للتلوث إلى مورد يمكن الاستفادة منه في الري‎.‎

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من جهته، أوضح رئيس اللجنة الفنية للمشروع فاروق العتر أن المشروع استهدف أربع بلديات في الغوطة الشرقية بريف ‏دمشق، هي المليحة وزبدين ودير العصافير ومرج السلطان، وهي مناطق ذات كثافة سكانية وزراعية مرتفعة، وأكثر ‏عرضة لتأثيرات التغير المناخي‎.‎

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وأشار العتر إلى أن المشروع عمل على إدماج اعتبارات التغير المناخي في تطوير استراتيجية الإدارة المتكاملة للموارد ‏الطبيعية في المنطقة، بما يعزز كفاءة استخدام المياه ويحافظ على الموارد البيئية ويدعم استدامة النشاط الزراعي‎.‎

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أقامت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” ورشة عمل في ‏الـ 15 من أيلول العام الماضي، لبحث نتائج خطة التعافي للمجالس المحلية في الغوطة الشرقية، وتأهيل شبكات الصرف ‏الصحي وقنوات الري، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتطوير الممارسات الزراعية المتكيفة مع التغيرات المناخية، إلى ‏جانب إشراك المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والأولويات التنموية‎.‎