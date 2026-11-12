إنجاز مشروع لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية على مواجهة تغير المناخ

دمشق-سانا
أنجزت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنفيذ مشروع “تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية على مواجهة تغير المناخ وتحديات نقص المياه”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية” UN-Habitat” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي” UNDP”، ومنظمة الأغذية والزراعة “ FAO” وعدد من الوزارات والجهات الشريكة، وبتمويل من صندوق التكيف “ AF”.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أنها اضطلعت بدور محوري في مختلف مراحل المشروع، بدءاً من إعداد الدراسات الفنية وتحديد الأولويات الوطنية، وصولاً إلى استقطاب التمويل من صندوق التكيف والإشراف المباشر على التنفيذ.
وبيّنت أن المشروع اعتمد نهجاً متكاملاً ومستداماً في مواجهة تحديات التغير المناخي وشح المياه، من خلال تدخلات ركزت على حماية الموارد المائية وتطويرها، وتحسين الممارسات الزراعية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في الحلول البيئية والإنتاجية.
وفي مجال حماية الموارد المائية، شملت الأعمال وفق الوزارة إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي للحد من تلوث المياه الجوفية، وتركيب محطة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي في بلدة زبدين، بطاقة معالجة تبلغ 4,400 متر مكعب يومياً، بما يتيح إعادة استخدام المياه المعالجة في الري، إضافة إلى تأهيل أكثر من 50 كيلومتراً من قنوات الري لتحسين كفاءة إيصال المياه إلى المزارعين.
تقنيات زراعية للحد من هدر المياه
وفي إطار تطوير الممارسات الزراعية، وفّر المشروع للمزارعين تقنيات حديثة لترشيد استهلاك المياه، شملت تسوية 130 هكتاراً من الأراضي الزراعية باستخدام تقنية الليزر، واعتماد تقنية الزراعة على الأسرّة المرتفعة، التي أسهمت في خفض استهلاك مياه الري بنسبة تجاوزت 30 بالمئة.
كما ساهم المشروع في تنشيط زراعة الأشجار المثمرة من خلال إعادة تأهيل مشتل خرابو، وتعزيز القدرة على رصد الأحوال الجوية وتحليل البيانات والمؤشرات المناخية، بما يدعم التخطيط الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية وفق المعطيات المناخية.
تمكين المجتمع المحلي ودعم المشاريع الإنتاجية
على صعيد المشاركة المجتمعية، أشرك المشروع بحسب الوزارة السكان المحليين بصورة مباشرة في تنفيذ الحلول، من خلال توزيع آلات لفرم المخلفات الزراعية والاستفادة منها في إنتاج الأسمدة العضوية وتأمين الأعلاف للماشية، كما شملت التدخلات تمكين 70 امرأة ريفية عبر برنامج ريادة الأعمال الزراعية “نبتة”، وتقديم الدعم لإطلاق 12 مشروعاً إنتاجياً صغيراً، بما يعزز فرص العمل ويحسن سبل العيش في المجتمعات المستهدفة.
وأكدت الوزارة أن المشروع يعزز دورها بوصفها جهة وطنية معنية بالتخطيط والتنسيق والإشراف على تنفيذ التدخلات التنموية المستدامة، ويسهم في حماية البيئة وتحسين سبل العيش وتعزيز الأمنين المائي والغذائي، مشيرةً إلى أن التجربة تقدم نموذجاً للإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ومواجهة آثار التغير المناخي.
استراتيجية متكاملة لإدارة الموارد الطبيعية
وفي سياق متصل، أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة يوسف شرف، أهمية محطة معالجة مياه الصرف الصحي في زبدين، موضحاً أنها تعمل وفق المواصفات الوطنية، وتتضمن معالجة الحمأة الناتجة عن مياه الصرف الصحي، وتسهم في تحويل مياه الصرف الصحي من مصدر للتلوث إلى مورد يمكن الاستفادة منه في الري.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الفنية للمشروع فاروق العتر أن المشروع استهدف أربع بلديات في الغوطة الشرقية بريف دمشق، هي المليحة وزبدين ودير العصافير ومرج السلطان، وهي مناطق ذات كثافة سكانية وزراعية مرتفعة، وأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي.
وأشار العتر إلى أن المشروع عمل على إدماج اعتبارات التغير المناخي في تطوير استراتيجية الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية في المنطقة، بما يعزز كفاءة استخدام المياه ويحافظ على الموارد البيئية ويدعم استدامة النشاط الزراعي.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أقامت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” ورشة عمل في الـ 15 من أيلول العام الماضي، لبحث نتائج خطة التعافي للمجالس المحلية في الغوطة الشرقية، وتأهيل شبكات الصرف الصحي وقنوات الري، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتطوير الممارسات الزراعية المتكيفة مع التغيرات المناخية، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والأولويات التنموية.