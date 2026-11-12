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وزير الدفاع يبحث مع وفد من الجيش الأمريكي آخر التطورات الإقليمية

photo 1 2026 11 12 15 11 32 وزير الدفاع يبحث مع وفد من الجيش الأمريكي آخر التطورات الإقليمية
مرهف أبو قصرة وزير الدفاع السوري وليام إم. هولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب-دمشق12-11-2026-وزارة الدفاع السورية

دمشق-سانا

استقبل وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، بحضور عددٍ من الضباط، وفداً من الجيش الأمريكي على رأسه الأدميرال ‌‏البحري ليام إم. هولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب.‏

‏‏وذكرت وزارة الدفاع عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الإقليمية، والتنسيق ‏بين البلدين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.‏

وكان قائد القوى البحرية والدفاع الساحلي في الجيش العربي السوري العميد محمد السعود استقبل في وقت سابق اليوم ‏و‏بحضور عدد من الضباط، وفداً عسكرياً فرنسياً برئاسة الأدميرال ماكارا أوك، يضم عدداً من ‏ضباط البحرية الوطنية ‏الفرنسية، وذلك على متن الفرقاطة الفرنسية “سوركوف” في أول زيارة ‏لسفينة عسكرية فرنسية إلى سوريا.‏

photo 2 2026 11 12 15 11 32 وزير الدفاع يبحث مع وفد من الجيش الأمريكي آخر التطورات الإقليمية
photo 3 2026 11 12 15 11 32 وزير الدفاع يبحث مع وفد من الجيش الأمريكي آخر التطورات الإقليمية
photo 4 2026 11 12 15 11 32 وزير الدفاع يبحث مع وفد من الجيش الأمريكي آخر التطورات الإقليمية
photo 5 2026 11 12 15 11 32 وزير الدفاع يبحث مع وفد من الجيش الأمريكي آخر التطورات الإقليمية
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