وزير الدفاع يبحث مع وفد من الجيش الأمريكي آخر التطورات الإقليمية

دمشق-سانا

استقبل وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، بحضور عددٍ من الضباط، وفداً من الجيش الأمريكي على رأسه الأدميرال ‌‏البحري ليام إم. هولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب.‏

‏‏وذكرت وزارة الدفاع عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الإقليمية، والتنسيق ‏بين البلدين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.‏

وكان قائد القوى البحرية والدفاع الساحلي في الجيش العربي السوري العميد محمد السعود استقبل في وقت سابق اليوم ‏و‏بحضور عدد من الضباط، وفداً عسكرياً فرنسياً برئاسة الأدميرال ماكارا أوك، يضم عدداً من ‏ضباط البحرية الوطنية ‏الفرنسية، وذلك على متن الفرقاطة الفرنسية “سوركوف” في أول زيارة ‏لسفينة عسكرية فرنسية إلى سوريا.‏