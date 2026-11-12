وزير الدفاع يبحث مع وفد من الجيش الأمريكي آخر التطورات الإقليمية

دمشق-سانا
استقبل وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، بحضور عددٍ من الضباط، وفداً من الجيش الأمريكي على رأسه الأدميرال البحري ليام إم. هولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب.
وذكرت وزارة الدفاع عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الإقليمية، والتنسيق بين البلدين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان قائد القوى البحرية والدفاع الساحلي في الجيش العربي السوري العميد محمد السعود استقبل في وقت سابق اليوم وبحضور عدد من الضباط، وفداً عسكرياً فرنسياً برئاسة الأدميرال ماكارا أوك، يضم عدداً من ضباط البحرية الوطنية الفرنسية، وذلك على متن الفرقاطة الفرنسية “سوركوف” في أول زيارة لسفينة عسكرية فرنسية إلى سوريا.