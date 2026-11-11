الخارجية تعلن أسماء المقبولين للامتحان الشفهي في مسابقة التعاقد

دمشق -سانا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أسماء المقبولين للامتحان الشفهي في مسابقة التعاقد مع عاملين في السلكين الدبلوماسي والإداري.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أنه يمكن للمتقدمين التحقق من قبولهم في الامتحان الشفهي والاطلاع على موعده ومكانه بإدخال البيانات المطلوبة عبر الرابط الآتي:

https://competition.mofaex.gov.sy

وبينت أن القبول للامتحان الشفهي لا يعدّ قبولاً نهائياً ولا يترتب عليه أي حق في التعاقد، ويخضع القبول النهائي لاستيفاء الشروط والإجراءات المعتمدة للمسابقة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت في السابع من حزيران الماضي عن مسابقة للتعاقد مع عدد من الكوادر ضمن السلك الدبلوماسي والإداري، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية من داخل البلاد وخارجها، وتعزيز الكفاءة والمهنية وتكافؤ الفرص، وبما يسهم في تطوير الأداء الدبلوماسي والإداري وبناء كوادر مؤهلة قادرة على خدمة الوطن وتمثيله بكفاءة.

وأقامت الوزارة في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي الاختبار الكتابي للمتقدمين إلى مسابقة ‏شغل ‏عدد من الوظائف في الوزارة، شارك به 2737 ‏متقدماً وذلك ضمن كليتي العلوم والحقوق في جامعة دمشق.