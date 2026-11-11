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وفاتان و20 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية

حادث2 وفاتان و20 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية
من استجابة فرق الدفاع المدني لأحد الحوادث-الدفاع المدني

‏دمشق-سانا‏
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توفي شخصان وأصيب 20 آخرون جراء حوادث سير وحرائق عدة وقعت في مناطق مختلفة من سوريا خلال الساعات ‏الأربع والعشرين الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏
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وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن فرقه استجابت لـ 16 حادث سير أسفرت عن وفاة ‏شخصين وإصابة 17 آخرين، وقدمت الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار ‏الحوادث وأمنت أماكنها.‏
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وجدد الدفاع المدني دعوته السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وتجنب السلوكيات ‏الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، وفي مقدمتها استخدام الهاتف المحمول.‏

حريق2 وفاتان و20 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية

وفي سياق متصل، استجابت فرق الدفاع المدني لـ 44 حريقاً، شملت منازل ومحال تجارية وأعشاباً وأشجاراً وقمامة ‏وأسلاكاً كهربائية، وأخمدتها وبرّدت مواقعها وأمّنتها، مشيرة إلى أنها أسفرت عن إصابة 3 أشخاص قدمت لهم ‏الإسعافات الأولية اللازمة، وعن أضرار وخسائر مادية بالممتلكات.‏

ودعا الدفاع المدني الى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى ‏الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏
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وكان شخص توفي وأصيب 29 آخرون، أمس الأول، جراء حوادث سير وحرائق عدة في سوريا، استجابت لها فرق ‏الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

حريق5 وفاتان و20 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية
حريق وفاتان و20 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية
حريق1 1 وفاتان و20 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية
حريق3 وفاتان و20 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية
حريق4 وفاتان و20 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية
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