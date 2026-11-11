وفاتان و20 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية

‏دمشق-سانا‏

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توفي شخصان وأصيب 20 آخرون جراء حوادث سير وحرائق عدة وقعت في مناطق مختلفة من سوريا خلال الساعات ‏الأربع والعشرين الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

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وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن فرقه استجابت لـ 16 حادث سير أسفرت عن وفاة ‏شخصين وإصابة 17 آخرين، وقدمت الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار ‏الحوادث وأمنت أماكنها.‏

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وجدد الدفاع المدني دعوته السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وتجنب السلوكيات ‏الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، وفي مقدمتها استخدام الهاتف المحمول.‏



وفي سياق متصل، استجابت فرق الدفاع المدني لـ 44 حريقاً، شملت منازل ومحال تجارية وأعشاباً وأشجاراً وقمامة ‏وأسلاكاً كهربائية، وأخمدتها وبرّدت مواقعها وأمّنتها، مشيرة إلى أنها أسفرت عن إصابة 3 أشخاص قدمت لهم ‏الإسعافات الأولية اللازمة، وعن أضرار وخسائر مادية بالممتلكات.‏

ودعا الدفاع المدني الى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى ‏الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

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وكان شخص توفي وأصيب 29 آخرون، أمس الأول، جراء حوادث سير وحرائق عدة في سوريا، استجابت لها فرق ‏الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏