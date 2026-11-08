السورية للبريد تطلق مسابقة لتصميم طوابع لذكرى معركة ردع العدوان وعيد التحرير

دمشق-سانا

أطلقت المؤسسة السورية للبريد مسابقة لتصميم طوابع بريدية تذكارية لذكرى معركة ردع العدوان وعيد التحرير، وذلك في إطار توثيق المناسبات الوطنية وإبراز رموزها ودلالاتها.

وأوضحت المؤسسة، في منشور لها على صفحتها بالفيسبوك اليوم الأحد، أن شروط ومتطلبات المشاركة إعداد تصميم طابع بريدي يعبّر عن دلالات المناسبة ورمزية النصر والتحرير، وأن تكون التصاميم مبتكرة وأصيلة، ولم يسبق المشاركة بها في أي مسابقة أخرى، وتقديم الأعمال بصيغة رقمية عالية الجودة وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وحددت المؤسسة تواريخ آخر موعد لاستلام نماذج الطوابع لذكرى معركة ردع العدوان ب 22 شهر تشرين الثاني الجاري واصداره ب 27 منه، بينما آخر موعد لاستلام نماذج الطوابع لذكرى عيد التحرير 3 كانون الاول القادم ليتم اصداره في الثامن من الشهر نفسه.

وأشارت المؤسسة إلى تخصيص جائزة مالية لأجمل تصميم يتم اختياره ونشره، داعية الراغبين بالمشاركة إلى إرسال تصاميمهم والملفات ذات الجودة العالية عبر البريد الإلكتروني: m.manager@syrianpost.gov.sy

وكانت المؤسسة السورية للبريد، اعلنت في شهر شباط الماضي عن إطلاق مسابقة لتصميم طوابع بريدية تذكارية، تجسد ذكرى انطلاق الثورة السورية، وتوثق أبرز محطاتها في مختلف المحافظات، بما يعكس خصوصية كل محافظة وتاريخها وإرثها الثوري.