بدء تأهيل طريق الشجرة القصير بريف درعا الغربي

درعا-سانا
بدأت اليوم الأربعاء، أعمال تأهيل طريق الشجرة القصير السياحي في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بطول 4 كيلومترات، بهدف تحسين واقع الطريق، وتعزيز السلامة المرورية، وتسهيل وصول الأهالي والزوار إلى المواقع السياحية.
وأكد مدير الخدمات الفنية في درعا المهندس محمد صالح المسالمة في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية تعمل على تأهيل الطرق الواصلة بين بلدات وقرى الريف الغربي، لتعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة الآليات والمركبات، مشيراً إلى أن الأعمال الحالية تستهدف الطريق الواصل بين بلدتي الشجرة والقصير، بطول 4 كيلومترات وباستخدام نحو 285 متراً مكعباً من المجبول الإسفلتي.
بدوره، أوضح مختار قرية القصير شفيق الجلماوي في تصريح مماثل، أن حالة الطريق قبل بدء الأعمال كانت سيئة وشهدت وقوع عدد من الحوادث المرورية، وضرورة أن تضمن أعمال الصيانة الشوارع الداخلية في القرية نظراً لأهميتها السياحية.
وتعد منطقة حوض اليرموك من المناطق ذات الأهمية السياحية والطبيعية في ريف درعا الغربي، ويسهم تحسين الطرق فيها في تنشيط حركة التنقل والوصول إلى المواقع السياحية ودعم النشاط السياحي.