بدء تأهيل طريق الشجرة القصير بريف درعا الغربي

درعا-سانا

بدأت اليوم الأربعاء، أعمال تأهيل طريق الشجرة القصير ‏السياحي في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بطول ‌‏4 كيلومترات، بهدف تحسين واقع الطريق، وتعزيز السلامة ‏المرورية، وتسهيل وصول الأهالي والزوار إلى المواقع ‏السياحية‎.‎

وأكد مدير الخدمات الفنية في درعا المهندس محمد صالح ‏المسالمة في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية تعمل على تأهيل ‏الطرق الواصلة بين بلدات وقرى الريف الغربي، لتعزيز ‏السلامة المرورية وتسهيل حركة الآليات والمركبات، مشيراً إلى ‏أن الأعمال الحالية تستهدف الطريق الواصل بين بلدتي الشجرة ‏والقصير، بطول 4 كيلومترات وباستخدام نحو 285 متراً مكعباً ‏من المجبول الإسفلتي.‏

بدوره، أوضح مختار قرية القصير شفيق الجلماوي في تصريح ‏مماثل، أن حالة الطريق قبل بدء الأعمال كانت سيئة وشهدت ‏وقوع عدد من الحوادث المرورية، وضرورة أن تضمن أعمال ‏الصيانة الشوارع الداخلية في القرية نظراً لأهميتها السياحية‎.‎

وتعد منطقة حوض اليرموك من المناطق ذات الأهمية السياحية ‏والطبيعية في ريف درعا الغربي، ويسهم تحسين الطرق فيها في ‏تنشيط حركة التنقل والوصول إلى المواقع السياحية ودعم ‏النشاط السياحي‎.‎