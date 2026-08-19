ورشة عمل بين وزارة النقل وهيئة الرقابة لتعزيز الحكومة ‏والشفافية

دمشق-سانا‏

أقامت وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ‏اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان “نحو رقابة داخلية فاعلة” ‏بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، وبناء منظومة رقابة داخلية ‏تحسن الأداء وترشد استخدام الموارد وتساعد الجهات العامة ‏على تحقيق أهدافها وذلك في فندق بلو تاور بدمشق.‏

وتناولت الورشة أهداف الهيئة في تطوير العمل الإداري ‏وتعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات، والجهات الخاضعة للرقابة، ‏ومنها الوزارات والهيئات العامة المستقلة والمحافظات ‏والمنظمات الشعبية، إضافة إلى هيكل الهيئة وقطاعاتها ‏وإداراتها والإصلاحات التي أجريت فيها، والتقارير الرقابية ‏والشروط المهنية لوظيفة الرقابة الداخلية وحصانة العاملين فيها‎.‎

بناء منظومة رقابة داخلية

وأكد وزير النقل يعرب بدر في كلمة له خلال الورشة أهمية ‏التعاون بين الوزارة والهيئة، مشيراً إلى أن الوظيفة العامة تقوم ‏على خدمة المواطنين والالتزام بالدستور والقوانين والأنظمة، ‏وأن العلاقة بين الجهات التنفيذية والرقابية يجب أن تقوم على ‏التكامل والشراكة لا المواجهة‎.‎

ولفت الوزير بدر إلى أن دور الرقابة لا يقتصر على اكتشاف ‏الأخطاء بل يشمل تقييم النتائج وكشف مواطن الخلل واقتراح ‏الحلول والوقاية من تكرارها، واصفاً الهيئة المركزية للرقابة ‏والتفتيش بأنها العين الساهرة في منظومة العمل الحكومي ‏وضرورة التعاون معها لضمان حسن أداء الوظيفة العامة وإدارة ‏المرافق العامة‎.‎

وشدد الوزير بدر على أن العلاقة بين الجهات التنفيذية ‏والرقابية يجب أن تقوم على التكامل والشراكة، باعتبار أن ‏الجميع في خندق واحد، مؤكداً ضرورة إعادة الوظيفة العامة ‏إلى دورها الأساسي في خدمة المواطنين وحماية مقدرات الدولة ‏وحسن استخدام الموارد وتحقيق التنمية، وبناء منظومة رقابة ‏داخلية فاعلة توحد فهم القوانين والأنظمة‎.‎

الرقابة الداخلية شريك مهني لتحسين الأداء

بدوره أوضح رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر ‏العلي أن الرقابة الداخلية جزء أساسي من تطوير مؤسسات ‏الدولة، وأهمية الانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الوقائية ‏القائمة على إدارة المخاطر والبيانات وقياس الأداء، بما يساعد ‏على معالجة الخلل قبل تحوله إلى أخطاء ومشكلات‎.‎

وأشار العلي إلى أن الرقابة الداخلية ليست جهة لملاحقة ‏الأخطاء، وإنما شريك مهني للإدارة في تطوير المشاريع ‏وترشيد الموارد، وحماية المال العام وتعزيز الشفافية ورفع ‏كفاءة المؤسسات مسؤولية لبناء ثقافة مؤسسية تجعل الرقابة ‏الداخلية جزءاً من العمل الإداري‎. ‎

تدريب وتأهيل كوادر متخصصة‎ ‎

وكشف العلي عن خطة لتدريب وتأهيل كوادر متخصصة ‏بالرقابة الداخلية عبر دورات لنحو أربعة أشهر، وتوزيعها على ‏الوزارات وفق احتياجاتها، مشيراً إلى إمكانية رفد وزارة النقل ‏بنحو 50 موظفاً، فيما يستهدف العمل بناء جهاز رقابي متكامل ‏في المحافظات والمديريات والإدارات، والوصول بحلول ‌‏2027 إلى تأمين 20 إلى 40 كادراً كحد أدنى لكل وزارة ‏بحسب احتياجاتها‎.‎

كما أكدت مداخلات المشاركين في الورشة أن الرقابة الداخلية ‏تمثل خط الدفاع الأول داخل المؤسسات، وتسهم في إدارة ‏المخاطر وضبط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وترسيخ ثقافة ‏المساءلة والتحسين المستمر، بما يجعلها شريكاً في تطوير ‏المؤسسات وليس جهة يقتصر دورها على رصد الأخطاء‎.‎

المراقب والمفتش شريك في التطوير

وفي تصريح لـ سانا، أكد معاون وزير النقل للشؤون البرية ‏محمد رحال أن الورشة تعد الأولى من نوعها التي تجمع ‏الوزارة والهيئة، وتركز على تحسين الخدمات واعتبار المراقب ‏والمفتش شريكاً في تطوير الجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة، ‏لافتاً إلى أهمية الرقابة الوقائية وتعزيز الشفافية والنزاهة ‏والحوار بين العاملين والمراقبين‎.‎

بدوره أوضح مدير الرقابة الداخلية في وزارة النقل أحمد عبد ‏الحي في تصريح مماثل أن الورشة تشكل بداية لتعزيز التنسيق ‏وتبادل الآراء والإجراءات بين الوزارة والهيئة، وبناء الثقة بين ‏الطرفين، مشيراً إلى تحسن الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالعمل ‏الرقابي‎.‎

من جهته بيّن مدير العلاقات في الهيئة المركزية للرقابة ‏والتفتيش هشام الخطيب أهمية برنامج نحو رقابة داخلية فاعلة ‏الذي تنفذه الهيئة مع الوزارات والهيئات، بهدف تفعيل دور ‏الرقابة الداخلية، موضحاً أنها تناولت أهداف الهيئة وهيكلها ‏الجديد والإصلاحات التي أجريت فيها منذ التحرير، ودور ‏الرقابة الداخلية وآليات التنسيق معها، إضافة إلى واقع وزارة ‏النقل في ضوء التقارير والجولات الرقابية‎.‎

وكانت وزارة النقل والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحثتا في ‏وقت سابق آلية التعاون المشترك وخارطة عمل الوزارة، بهدف ‏تطوير الأداء وتعزيز الرقابة الداخلية وترسيخ النزاهة والشفافية ‏والعدالة‎.‎