تدعيم الجسر الترابي بدير الزور تحسباً لارتفاع منسوب الفرات

دير الزور-سانا



نفذت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة ديرالزور، ممثلة بمديرية الخدمات الفنية، أعمالاً احترازية لتعزيز وتدعيم الجسر الترابي على نهر الفرات.



وأوضحت محافظة دير الزور اليوم الجمعة أن الاعمال الاحترازية جاءت بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه النهر، حيث شملت الأعمال إنشاء ساتر ترابي من الجهة الغربية للجسر، بهدف تدعيمه والحفاظ على استمرارية حركة العبور بين ضفتي النهر.



وكانت وزارة الطاقة دعت الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور ولا سيما ‏القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات، إلى توخي الحيطة والحذر، ‏والابتعاد عن مجرى النهر وضفافه، وعدم السباحة فيه، بالتزامن مع ‏الزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة.

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وذكرت الوزارة أن المؤسسة ‏العامة لسد الفرات ستباشر اعتباراً من يوم غد السبت الموافق الـ 15 من آب ‏برفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجياً من 600 إلى 800 ‏متر مكعب في الثانية، وذلك في ضوء الارتفاع المستمر في ‏كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي، والتي ‏تجاوزت 1200 متر مكعب في الثانية بصورة متواصلة منذ نحو عشرة ‏أيام، مع توقع استمرار الواردات المرتفعة حتى نهاية الشهر الحالي.‏