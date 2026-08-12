مركز أمن المعلومات يحذّر من ثغرة حرجة في إضافة Tablesome Table لمواقع WordPress

دمشق-سانا

حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة ‏المعلومات من ثغرة حرجة الخطورة في إضافة Tablesome Table المخصصة لمواقع WordPress، تحمل المعرّف CVE-2026-66659، وصُنّفت بدرجة 9.3 من 10 وفق CVSS v3.1.

وذكر المركز في بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها على فيسبوك أن الثغرة من نوع Blind SQL Injection وتتيح استهداف قاعدة بيانات الموقع عن بُعد دون الحاجة إلى صلاحيات مسبقة، بما قد يسمح بقراءة بيانات حساسة، بينها بيانات المستخدمين وكلمات المرور المشفّرة، أو التلاعب بالبيانات وتمهيد الطريق لتجاوز الصلاحيات.

ودعا المركز مستخدمي الإضافة إلى التحديث فوراً للإصدار 1.2.10 أو أحدث، والتحقق من مراقبة المدخلات ومراجعة سجلّات الاستعلامات لرصد أي نشاط مشبوه.

وكان مركز أمن المعلومات حذر، أمس الثلاثاء، من روابط ومواقع احتيالية تستغل ترقّب صدور نتائج ‏الامتحانات العامة، وتنتشر عبر حسابات وهمية على منصات ‏التواصل الاجتماعي.‏