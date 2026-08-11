الجنايات الرابعة بدمشق تسقط دعوى الحق العام عن محمد أيمن عيوش لوفاته

دمشق-سانا

أسقطت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش في الجرائم المسندة إليه، لثبوت وفاته، وذلك عملاً بأحكام المادة 435 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وجاء قرار المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب وعدد من المجرمين الفارين، والمتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

وكان عيوش أحد المتهمين الفارين المشمولين بالدعوى المنظورة أمام المحكمة، إلا أن ثبوت وفاته استوجب إسقاط دعوى الحق العام بحقه، فيما أصدرت المحكمة أحكامها بحق بقية المتهمين في القضية.

وقضت المحكمة بإعدام رأس النظام البائد المجرم الفار بشار الأسد، وعاطف نجيب، إلى جانب المجرمين الفارين ماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم ميهوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

يذكر أن عيوش تولى مسؤوليات أمنية مع بداية الثورة السورية عام 2011 في محافظة درعا، وارتبط اسمه بانتهاكات واسعة شملت تصفية واعتقال وتنكيل بمئات المدنيين من أبناء المحافظة، كما أدرج كأحد المتهمين الرئيسيين في القضية الجنائية الكبرى المتعلقة بانتهاكات درعا، إلى جانب عاطف نجيب ورموز النظام السابق، ووجهت إليه النيابة العامة تهم ارتكاب جنايات القتل العمد، والقصد، والتعذيب المفضي إلى الموت.