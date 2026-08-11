وزير الزراعة يبحث مع شركة EMBS تعزيز سلامة الغذاء وتطوير التنمية الريفية

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الإثنين مع رئيسة مجلس إدارة شركة EMBS للهندسة الإدارية والجودة إسراء حمدان والوفد المرافق، دور وزارة الزراعة في تعزيز سلامة الغذاء وتطوير سلاسل التوريد الغذائي، وآليات التعاون في هذا المجال.

وأكد الوزير السويدان خلال اللقاء حرص الوزارة على إيصال منتج زراعي نظيف وآمن وخالٍ من الأثر المتبقي، من خلال العمل على تعديل التشريعات والقوانين الناظمة لاستيراد المبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية، وخلق بيئة تنافسية، إلى جانب تشديد عمليات الرقابة والتحليل وفق ضوابط ومعايير صارمة بما يضمن سلامة المنتجات الزراعية وجودتها.

جودة عالية للمنتجات الزراعية السورية

وأشار السويدان إلى أن المنتج الزراعي يشكل المادة الأولية للغذاء والصناعات الغذائية، مؤكداً أن المنتجات الزراعية السورية تتمتع بجودة ونوعية عالية ما يعزز فرصها في الأسواق الخارجية وقابليتها للتصدير.

ولفت الوزير السويدان إلى اهتمام الوزارة بالمنتج الريفي ودعم التنمية الريفية وتمكين النساء الريفيات، من خلال تقديم الإرشادات اللازمة لتطوير عمليات الإنتاج والتغليف والتسويق، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات وتحسين قدرة المنتجين على الوصول إلى الأسواق.

وأكد السويدان استعداد الوزارة لتشكيل فريق عمل من المديريات المختصة بالتعاون مع شركة EMBS لمراجعة مختلف الموضوعات المطروحة ووضع أطر تنفيذية للتعاون بما يحقق الأهداف المشتركة.

تدريب المزارعين وتمكين المرأة الريفية

من جانبها، قدمت حمدان عرضاً حول عمل الشركة والموضوعات التي تستهدفها، ولا سيما في مجالات سلامة الغذاء والتنمية الإدارية وتطوير الكوادر وتدريبها، إضافة إلى تدريب المزارعين وتمكين المرأة الريفية، مستعرضةً آلية التعاون المقترحة مع وزارة الزراعة وفق الأهداف والأولويات المطروحة.

يُذكر أن شركة EMBS للهندسة الإدارية والجودة، تأسست عام 2022، وتعد أول مجموعة سورية متخصصة في الهندسة الإدارية وتطوير الأعمال، وتقدم حلولاً متكاملة لتأسيس الشركات وتصميم المعامل وتقليل الهدر وتدريب الكوادر.