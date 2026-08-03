الطاقة الذرية السورية تعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للاختبارات اللاإتلافية لعام 2026

دمشق-سانا



عقدت اللجنة الوطنية للاختبارات اللاإتلافية، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري الأول لعام 2026 بمشاركة نخبة من الخبراء والممثلين عن كبرى القطاعات الأكاديمية والصناعية والخدمية والاتحادات المهنية في سوريا.



وشهدت الجلسة التي عقدت في مقر هيئة الطاقة الذرية السورية بدمشق، مناقشة وإقرار جداول الأعمال التنظيمية والتقنية، وتحديد الهيكليات الإدارية، ومراجعة الأطر القانونية والمهام الفنية المنوطة بها، إلى جانب تقييم الواقع الحالي ووضع خطط التطوير المعرفي المستقبلي.



وتضم اللجنة التي ترأسها الهيئة قطاعات حكومية وأكاديمية بارزة تشمل ممثلين عن وزارة الدفاع، ووزارة الاقتصاد والصناعة، ووزارة الطاقة، وجامعتي دمشق وحلب، إلى جانب الشركة السورية للبترول، وشركة مصفاة بانياس، والشركة السورية للغاز، والهيئة العامة للطيران المدني، وغرفة صناعة دمشق، ونقابة المهندسين، وهيئة المواصفات والمقاييس السورية، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي.



وقال المكتب الإعلامي للهيئة في تصريح لـ سانا: إن أعمال اللجنة تكتسب أهمية استراتيجية بصفتها الركيزة الأساسية لضمان الأمن والسلامة الصناعية في المنشآت الكبرى بالبلاد، كإطالة العمر التشغيلي لمحطات التوليد والمنشآت النفطية وشبكات الخطوط الحديدية.



وأكد أن هذا التنسيق المشترك برعاية هيئة الطاقة الذرية السورية يسهم في خفض تكاليف الصيانة عبر التنبؤ المبكر بالأعطال، ورفع جودة الإنتاج المحلي، إلى جانب تأهيل كوادر وطنية معتمدة قادرة على تلبية متطلبات التنمية المستدامة بكفاءة وموثوقية عالية.



وتعد الاختبارات اللاإتلافية فرعاً تقنياً وهندسياً متقدماً يُعنى بفحص وتقييم سلامة المواد والمنشآت دون إلحاق أي ضرر مادي أو بنيوي بها، من خلال الاعتماد على تطبيقات متطورة كالتصوير الشعاعي الصناعي بالأشعة السينية وغاما، والفحص بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى تقنيات التيارات الدوّامة والجسيمات المغناطيسية للكشف الدقيق عن العيوب السطحية والباطنية في المعادن واللحامات.

