السيطرة على حرائق عدة بريف حمص الغربي بجهود الدفاع المدني ودائرة الحراج والأهالي

حمص-سانا



تمكنت فرق الدفاع المدني، بالتعاون مع دائرة حراج حمص والأهالي، من السيطرة على عدة حرائق اندلعت اليوم الأحد، في عدد من قرى الريف الغربي لمحافظة حمص، بعد استجابة سريعة وتنسيق ميداني مكثف أسهما في احتواء النيران، ومنع امتدادها إلى مساحات أوسع.



وأوضح رئيس دائرة حراج حمص المهندس عدنان الخطيب في تصريح لمراسل سانا، أن الدائرة تلقت بلاغاً عن اندلاع حريق في منطقة ضهر القصير بقرية المحفورة، وعلى الفور تم توجيه صهاريج الإطفاء التابعة للدائرة إلى الموقع، وتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني.



وأشار الخطيب إلى أن فرق الإطفاء وصلت إلى موقع الحريق خلال نحو 20 دقيقة، حيث كانت النيران مشتعلة في أكثر من بؤرة، وتم توزيع الآليات على مواقع الحريق، ما أسهم في السيطرة على جميع البؤر خلال نحو ساعة، واستكمال عمليات التبريد التي انتهت بعد التأكد من إخماد الحريق بشكل كامل.



وأضاف أن صهريجين سيبقيان في حالة مناوبة بالموقع، بالتوازي مع وجود عدد من الأهالي في أراضيهم للمساعدة في المراقبة والإبلاغ عن أي طارئ عبر الرقم 188 منعاً لتجدد النيران.



من جهته، أكد رئيس بلدية شين عصام قاسم أن التنسيق مع فرق الدفاع المدني ودائرة الحراج، ومشاركة الأهالي، أسهم في السيطرة على الحريق، موضحاً أن النيران ألحقت الضرر بمئات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون والتفاح والعنب والرمان والتين.



ودعا قاسم إلى تنفيذ طرق نار بالتنسيق مع مديرية زراعة حمص، وتعزيز نقطة الإطفاء في شين بالآليات والكوادر اللازمة لرفع جاهزية الاستجابة للحرائق، مشيراً إلى أن البلدية كانت قد اتخذت إجراءات استباقية شملت تجهيز فرق تطوعية وصهاريج محلية، وإنشاء منظومة إنذار مبكر، ووضع الخدمات الأساسية في حالة جاهزية.



من جانبه، أوضح محمد قحطان من أهالي القبو أن تعاون الأهالي أسهم في محاصرة النيران والسيطرة عليها، فيما بين محمد شاهين من سكان القرية أن الحريق امتد بين قرى المرانة والقبو والمحفورة وأوتان، وأدى إلى أضرار في عدد من أشجار السرو واللوز والزيتون والكرمة.



وشهدت محافظة حمص خلال عام 2025 نحو 195 حريقاً طالت 3430 دونماً من الأراضي الزراعية والحراجية وجوانب الطرق، ومع النمو الكثيف للأعشاب نتيجة الموسم المطري الجيد هذا العام، رفعت الجهات المختصة جاهزيتها لتعزيز الوقاية، والحد من مخاطر الحرائق خلال فصل الصيف.

