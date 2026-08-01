الإسكان تعلن بدء الاكتتاب على مشروع “أبيات هيلز” السكني الأربعاء القادم

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان بالشراكة مع شركة “أبيات للاستثمار والتطوير العقاري” تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن فتح باب الاكتتاب على مشروع “أبيات هيلز” السكني اعتباراً من يوم الأربعاء القادم الموافق لـ 5 آب الجاري، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، حيث ينتهي التسجيل فور اكتمال العدد المتاح.

وأوضحت المؤسسة وفق ما نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن عملية الاكتتاب تُدار بإشراف مباشر من كوادرها المختصة وبالتنسيق مع الجهات الشريكة، استناداً إلى مخطط معتمد يحدد إجمالي الوحدات السكنية والمكونات العمرانية الأساسية للمشروع، مشيرة إلى أن هدف الاكتتاب هو التعرف على حجم الطلب واحتياجات السوق للوصول إلى التوزيع النهائي الأمثل للوحدات السكنية ضمن الضوابط الفنية المعتمدة.

حساب مصرفي مشترك

وبينت المؤسسة، أن دفع بدل الاكتتاب لا يمثل عقد بيع أو تخصيصاً نهائياً، بل يمنح المكتتب حق الدخول في إجراءات التخصيص وفق الأولوية والشروط المعلنة، على أن يُحسم البدل لاحقاً من الدفعة المستحقة عند التخصيص.

وفيما يتعلق بالحماية المالية للمكتتبين، أكدت المؤسسة إيداع كافة المبالغ حصراً في حساب مصرفي مشترك للمشروع، وتظل المبالغ مقيدة لحساب أصحابها حتى التخصيص، ولا يتم السحب من الحساب المصرفي، إلا وفق نسب الإنجاز الفعلية المعتمدة من مكتب استشاري هندسي ومدقق مالي معتمد، مع توقيف ضمان جودة التنفيذ حتى الاستلام النهائي.

مراكز الاكتتاب والوثائق المطلوبة

وأشارت المؤسسة، إلى أن طلبات الاكتتاب تسلم إلى لجان مشتركة وتُدقق بإشراف كوادر المؤسسة المتواجدة في مراكز التسجيل التالية:

مركز مبيعات شركة أبيات الرئيسي: دمشق – ضاحية قدسيا – الجزيرة E3 (موقع المشروع).

شركة امتلاك العقارية: دمشق – البرامكة – المنطقة الحرة – مجمع الأمويين.

شركة ممتلكات العقارية: دمشق – مشروع دمر – الجزيرة 3 – السوق المركزي.

شركة رودز العقارية: دمشق – مشروع دمر – التراسات.

وتتضمن الوثائق المطلوبة للتقديم (بيان عائلي، ووكالة قانونية في حال كان المكتتب وكيلاً)، مع الإشارة إلى أن أولوية التخصيص تُعتمد وفق أسبقية إيداع مبلغ الاكتتاب لدى البنك، ويحق لكل عائلة الاكتتاب على وحدة سكنية واحدة فقط.

وبينت المؤسسة أن مشروع “أبيات هيلز” يوفر نحو 2000 وحدة سكنية متنوعة تتوزع بين شقق سكنية تبدأ من (غرفتين وصالة) وصولاً إلى خمس غرف وصالة، وشقق دوبلكس وفلل دوبلكس.

وكانت شركة أبيات السعودية للاستثمار والتطوير العقاري أطلقت في السادس من شهر حزيران الماضي مشروع ‌”أبيات هيلز” في ضاحية قدسيا – ‏E3‏ بريف دمشق بالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان، وتصل مساحة المشروع إلى نحو ‏380 ألف متر مربع ويضم ‏أكثر من 2000 وحدة سكنية تعتمد معايير ‏حديثة في التخطيط والخدمات ‏بخطة إنجاز تمتد لأربع ‏سنوات.