بدء الجلسة الرابعة من محاكمة وسيم الأسد المتورط بجرائم بحق الشعب السوري

دمشق-سانا

بدأت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق اليوم الأربعاء الجلسة الرابعة من محاكمة المتهم وسيم الأسد، المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد.

ويرأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، ويحضرها ممثلون عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.

وكانت المحكمة عقدت جلستها الثالثة في الـ 22 من تموز الجاري بصورة مغلقة، وخصصتها للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، الذين أدلوا بإفاداتهم أمام هيئة المحكمة في مواجهة المتهم، وفق الأصول القانونية.

وعقدت أولى جلسات المحاكمة في الرابع والعشرين من حزيران الماضي، ويواجه وسيم الأسد عدة تهم، أبرزها إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد “غياث دلا”، قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد بقيادة ماهر الأسد، منذ مطلع عام 2011، ومشاركتها في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة عقدت أمس جلستها السابعة للنظر في الدعوى المقامة بحق المتهم عاطف نجيب المتورط بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد.

ويواصل القضاء السوري، في إطار مسار العدالة الانتقالية، محاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عهد النظام البائد، بهدف كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.

يتبع…