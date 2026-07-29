الحرارة تواصل ارتفاعها في سوريا مع أجواء صيفية حارة وهبّات رياح نشطة

دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /2-5/ درجات مئوية في أغلب مناطق سوريا.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الأربعاء يكون صيفياً عادياً وصحواً إلى حار نسبياً، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المنطقة الساحلية.
وتوقع المركز الوطني أن يكون الجو خلال الليل لطيفاً بشكلٍ عام، مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الجنوبية.
وتكون الرياح جنوبية غربية في المنطقة الجنوبية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، وخاصةً في المناطق الشرقية والوسطى، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|19/38
|ريف دمشق-القلمون
|16/34
|القنيطرة
|20/32
|درعا
|20/35
|السويداء
|20/33
|حمص
|22/36
|حماة
|22/39
|اللاذقية
|23/33
|طرطوس
|22/32
|حلب
|23/38
|إدلب
|24/35
|دير الزور
|27/44
|الرقة
|25/42
|الحسكة
|28/44