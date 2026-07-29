الحرارة تواصل ارتفاعها في سوريا مع أجواء صيفية حارة وهبّات رياح نشطة

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /2-5/ درجات مئوية في أغلب مناطق‎ ‎سوريا.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الأربعاء يكون صيفياً عادياً وصحواً إلى حار نسبياً، وسديمياً مغبراً ‏في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المنطقة الساحلية.‏

وتوقع المركز الوطني أن يكون الجو خلال الليل لطيفاً بشكلٍ عام، مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح ‏الباكر في أجزاء من المنطقة الجنوبية.‏

وتكون الرياح جنوبية غربية في المنطقة الجنوبية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع ‏هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، وخاصةً في المناطق الشرقية والوسطى، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏