الدفاع المدني يسجل 19 إصابة بحوادث سير ويخمد 160 حريقاً خلال 24 ساعة

حريق10 1 الدفاع المدني يسجل 19 إصابة بحوادث سير ويخمد 160 حريقاً خلال 24 ساعة

دمشق-سانا

أصيب 19 شخصاً، جراء 14 حادث سير وقعت يوم أمس الثلاثاء، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري عبر تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المشافي، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين مواقعها.

وجدد الدفاع المدني دعوته للسائقين إلى تخفيف السرعة، والتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات، وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

حريق8 1 الدفاع المدني يسجل 19 إصابة بحوادث سير ويخمد 160 حريقاً خلال 24 ساعة

كما أخمدت فرق الدفاع المدني 160 حريقاً في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، واقتصرت أضرارها على الخسائر المادية.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على الطرقات، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات.

وكان شخص لقي مصرعه، وأصيب 24 آخرون أمس الأول، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات.

حادث1 1 الدفاع المدني يسجل 19 إصابة بحوادث سير ويخمد 160 حريقاً خلال 24 ساعة
حريق1 الدفاع المدني يسجل 19 إصابة بحوادث سير ويخمد 160 حريقاً خلال 24 ساعة
حريق6 2 الدفاع المدني يسجل 19 إصابة بحوادث سير ويخمد 160 حريقاً خلال 24 ساعة
حريق3 1 الدفاع المدني يسجل 19 إصابة بحوادث سير ويخمد 160 حريقاً خلال 24 ساعة
حريق5 2 الدفاع المدني يسجل 19 إصابة بحوادث سير ويخمد 160 حريقاً خلال 24 ساعة
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