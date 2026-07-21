محافظ الحسكة يبحث مع مديري المناطق والنواحي آليات العمل خلال المرحلة المقبلة

الحسكة-سانا

بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد، اليوم الثلاثاء، مع مديري المناطق والنواحي الذين تم تعيينهم مؤخراً، آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وذلك قبيل مباشرتهم مهامهم الرسمية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بخدمة المواطنين، ورفع كفاءة الأداء الإداري بما يحقق المصلحة العامة.

وشدد أحمد على ضرورة التواجد الميداني، والاستماع إلى احتياجات الأهالي، وتسريع إنجاز معاملاتهم، ومعالجة التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المناطق والنواحي.

ودعا إلى مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية، بما يعزز أداء المؤسسات ويلبي تطلعات المواطنين.

حضر الاجتماع مديرو مناطق رأس العين والقامشلي والمالكية، ومديرا ناحيتي الجوادية والهول.