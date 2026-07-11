تشميع محطة وقود في نبع الصخر بريف القنيطرة استجابةً لشكاوى الأهالي

IMG 20260711 173348 252 تشميع محطة وقود في نبع الصخر بريف القنيطرة استجابةً لشكاوى الأهالي

القنيطرة-سانا

 
نفّذت مديرية خدمات الطاقة في محافظة القنيطرة اليوم السبت، قراراً يقضي بتشميع محطة وقود تقع في مزرعة عين الباشا التابعة لبلدة نبع الصخر بريف القنيطرة الجنوبي لمدة أسبوع.

IMG 20260711 173347 679 تشميع محطة وقود في نبع الصخر بريف القنيطرة استجابةً لشكاوى الأهالي

وأوضحت محافظة القنيطرة عبر قناتها على تلغرام، أن تشميع المحطة جاء استجابة لشكاوى تقدّم بها عدد من الأهالي بسبب الامتناع عن البيع، حيث باشرت المديرية متابعة الشكاوى ميدانياً، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.


وتواصل مديريات خدمات الطاقة في المحافظات، تنفيذ حملاتها الرقابية على محطات الوقود، في إطار جهود وزارة الطاقة لضبط سوق المحروقات، وضمان الالتزام بالتعليمات الناظمة وحماية حقوق المواطنين، وتتولى مهام الإشراف والرقابة على قطاع المشتقات النفطية، وتنظيم وتطبيق المعايير الخاصة بتراخيص محطات الوقود، إضافة إلى تقييم جودة المواد النفطية، ومراقبة الالتزام بالأسعار الرسمية.

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