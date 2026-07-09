افتتاح مركز لدعم وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة في خان أرنبة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

افتتحت مؤسسة “همم” اليوم الخميس مركزاً لدعم وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي، بهدف تعزيز الخدمات التأهيلية المقدمة لهذه الفئة، وذلك بدعم من جمعية براعم لرعاية الطفولة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

ويقدم المركز جلسات فردية متخصصة للأطفال من ذوي متلازمة داون، واضطراب طيف التوحد، والأطفال الذين يعانون من اضطرابات النطق والمشكلات السلوكية، من خلال برامج تأهيلية تنمي مهاراتهم الإدراكية والاجتماعية، وتعزز علاج النطق واللغة وتعديل السلوك، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع المنظمات في محافظة القنيطرة فيصل العرنوس في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح المركز جاء بدعم من جمعية براعم لرعاية الطفولة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضاف: إن المحافظة تدعم افتتاح هذه المراكز وتسعى إلى توسيع انتشارها لتشمل مختلف المناطق، بما يضمن وصول الخدمات التأهيلية إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال ذوي الإعاقة، ويسهم في تعزيز اندماجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم.

ويأتي افتتاح المركز في إطار الجهود المبذولة لتعزيز خدمات الرعاية والتأهيل للأطفال ذوي الإعاقة في محافظة القنيطرة، وتوسيع نطاق الدعم النفسي والتأهيلي المقدم لهم، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.