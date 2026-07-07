السورية للاتصالات تطلق منصة «معاً نحميها» لاستقبال البلاغات وتعزيز الشفافية

دمشق-سانا

أطلقت الشركة السورية للاتصالات منصة “معاً نحميها” لاستقبال البلاغات ‏المتعلقة بأي ممارسات أو مخالفات قد تضر بالشركة أو بزبائنها، وذلك في ‏إطار التزامها بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وتحسين جودة الخدمات ‏المقدمة.‏

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن ‏إطلاق المنصة يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي، ‏وترسيخ قيم النزاهة والمساءلة. ‏

ودعت السورية للاتصالات زبائنها والعاملين فيها إلى المشاركة في حماية ‏الشركة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات، أو ممارسات تستدعي المعالجة، ‏مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، وأن الإجراءات اللازمة ‏ستُتخذ بحق كل من تثبت مخالفته.‏

وللوصول إلى المنصة، يرجى مسح رمز‎ QR ‎المرفق، عبر الرابط التالي‎ : ‎https://sur.syriantelecom.sy/faQYnKES

وللوصول إلى المنصة، دعت الشركة إلى مسح رمز الاستجابة السريعة ‌‏(‏QR‏) المرفق، عبر الرابط الإلكتروني الآتي: ‏https://sur.syriantelecom.sy/faQYnKES

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير قنوات التواصل مع المواطنين والعاملين، ‏بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين.‏