السورية للاتصالات تطلق منصة «معاً نحميها» لاستقبال البلاغات وتعزيز الشفافية

دمشق-سانا
أطلقت الشركة السورية للاتصالات منصة “معاً نحميها” لاستقبال البلاغات المتعلقة بأي ممارسات أو مخالفات قد تضر بالشركة أو بزبائنها، وذلك في إطار التزامها بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن إطلاق المنصة يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ قيم النزاهة والمساءلة.
ودعت السورية للاتصالات زبائنها والعاملين فيها إلى المشاركة في حماية الشركة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات، أو ممارسات تستدعي المعالجة، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، وأن الإجراءات اللازمة ستُتخذ بحق كل من تثبت مخالفته.
وللوصول إلى المنصة، يرجى مسح رمز QR المرفق، عبر الرابط التالي : https://sur.syriantelecom.sy/faQYnKES
وللوصول إلى المنصة، دعت الشركة إلى مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) المرفق، عبر الرابط الإلكتروني الآتي: https://sur.syriantelecom.sy/faQYnKES
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير قنوات التواصل مع المواطنين والعاملين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين.