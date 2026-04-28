بدء توزيع المازوت الزراعي في الرقة لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج

الرقة-سانا

باشرت مديرية الزراعة في محافظة الرقة، اليوم الثلاثاء، توزيع المازوت الزراعي المدعوم على المزارعين، بدءاً من منطقة بئر الهشم، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن الفلاحين.

وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال الجداول الاسمية وإجراء كشوفات ميدانية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق آليات محددة، بما يسهم في تحقيق العدالة في التوزيع.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير زراعة الرقة محمد الأحمد، أنه تم إطلاق عملية التوزيع بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، مشيراً إلى اعتماد آلية تقوم على تنفيذ مسوحات ميدانية وكشوفات حسية استهدفت الفلاحين الذين يعتمدون في ري أراضيهم على محركات الديزل، سواء من المسطحات المائية أو الآبار الارتوازية.

وبيّن الأحمد أن الخطة المعتمدة تضمنت تخصيص 7 ليترات للدونم المروي من المسطحات المائية، و10 ليترات للدونم المروي من الآبار الارتوازية، وذلك بسعر مدعوم يبلغ 25 سنتاً لليتر الواحد، لافتاً إلى أن هذا الدعم يأتي استجابة لاحتياجات الفلاحين، ولا سيما لدعم محصول القمح وتعزيز الاستقرار الزراعي وتحسين واقع الإنتاج في المنطقة.

يذكر أنه وفي إطار دعم قطاع الزراعة، عمدت الجهات الحكومية المعنية إلى تأمين المبيدات والأدوية البيطرية كما يتم دعم المحروقات حسب الإمكانيات المتاحة وبسعر يعادل “0.25” دولار لليتر الواحد، فيما حددت الشركة السورية للبترول أسعار مبيع ليتر المازوت الواحد ما يعادل 0.75 دولار لكل الاستخدامات الأخرى.