وزير الاتصالات يطلع على واقع العمل في فرع المؤسسة السورية للبريد بحمص

IMG 3994 وزير الاتصالات يطلع على واقع العمل في فرع المؤسسة السورية للبريد بحمص

حمص-سانا

تفقد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، اليوم الإثنين فرع المؤسسة السورية للبريد في حمص، واطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أقسام المؤسسة.

IMG 3981 وزير الاتصالات يطلع على واقع العمل في فرع المؤسسة السورية للبريد بحمص

وأكد الوزير هيكل في تصريح لمراسل سانا، أهمية حمص كمدينة رئيسية في قطاع الاتصالات في سوريا، حيث تتموضع في قلب شبكة الكابلات الوطنية التي تربط الشمال بالجنوب والساحل ببقية المناطق، مبيناً أن انقطاع الخدمات في المحافظة يؤثر على مختلف المناطق السورية بسبب دورها المحوري في ربط الشبكات الوطنية.

وأوضح الوزير هيكل أن مشروع “سيلك لينك” المزمع تنفيذه في المنطقة يسهم في تعزيز هذه المركزية، من خلال تطوير شبكات الألياف البصرية وإنشاء مراكز بيانات في منطقة حسياء بريف حمص، مشيراً إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً في مناطق أخرى من المحافظة حيث تم تغطية العديد من المناطق التي كانت تعاني من ضعف في الشبكة بسبب غياب الأبراج أو نقص الكهرباء.

IMG 3993 وزير الاتصالات يطلع على واقع العمل في فرع المؤسسة السورية للبريد بحمص

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشاريع لتحديث البنية التحتية للاتصالات في سوريا، بما في ذلك الانتقال إلى تقنيات الجيلين الرابع والخامس (4G و5G)، لافتاً إلى أنه تم طرح مشروع “برق” لتمديد كابلات الألياف الضوئية إلى المنازل، منوهاً بأن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق تغطية شاملة وجودة عالية في خدمات الاتصالات، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والطموحات المستقبلية للقطاع.

وفيما يتعلق بشبكات الهاتف المحمول أكد الوزير هيكل استمرار العمل على تطوير الأبراج والبنية التحتية، بالإضافة إلى العمل على تحسين تنظيم القطاع في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن رخص جديدة لاستثمار الشبكات في الأسابيع القادمة.

كما شدد وزير الاتصالات على أهمية التعاون مع الجهات المحلية في محافظة حمص لدعم خطط العمل المستقبلية، مؤكداً أن الوزارة ستواصل متابعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع بهدف تحسين جودة خدمات الاتصالات وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

IMG 3977 1 scaled وزير الاتصالات يطلع على واقع العمل في فرع المؤسسة السورية للبريد بحمص
