الطوارئ السورية تدعو السائقين إلى توخي الحذر جراء الضباب في مناطق الجزيرة

12 1 860x573 1 الطوارئ السورية تدعو السائقين إلى توخي الحذر جراء الضباب في مناطق الجزيرة

دمشق-سانا

دعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية السائقين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الخاصة بالسلامة العامة، جراء الضباب الذي ستشهده مناطق شرق وشمال الحسكة وأقصى شمال الرقة ليلة اليوم الإثنين، وفجر غد الثلاثاء.

وأكدت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة، في بيان لها، ضرورة تخفيف السرعة في المناطق التي تشهد أجواء ضبابية، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح وماسحات الزجاج واستعمال الأضواء الكاشفة للضباب، والحذر عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق.

ولفتت الدائرة إلى أهمية ترك مسافة أمان كافية وعدم الوقوف على الطريق السريع، وتجنب التوقف المفاجئ، لتفادي التصادم وحوادث السير، وعدم تجاوز السيارات والتزام المسار الأيمن على الطريق، والقيادة بحذر وعدم الانشغال والانتباه إلى المشاة على الطرقات، ووضع حزام الأمان.

أكثر من 7.8 ملايين دولار.. قيمة المشاريع المنفذة بدرعا ضمن حملة “أبشري حوران”
وزارة العدل تصدر تعميماً يحدد إجراءات تطبيق مرسوم العفو العام وإلغاء مذكرات التوقيف
التحضيرات لإقامة المرحلة الثانية من مبادرة تحدي القراءة العربي خلال ‏اجتماع بوزارة التربية
وصول الدفعة الأولى من أهالي مدينة طيبة الإمام بحماة المقيمين في الشمال
وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر‏ مجالات التعاون في ‏الشؤون الإنسانية
