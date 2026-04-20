الطوارئ السورية تدعو السائقين إلى توخي الحذر جراء الضباب في مناطق الجزيرة

دمشق-سانا

دعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية السائقين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الخاصة بالسلامة العامة، جراء الضباب الذي ستشهده مناطق شرق وشمال الحسكة وأقصى شمال الرقة ليلة اليوم الإثنين، وفجر غد الثلاثاء.

وأكدت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة، في بيان لها، ضرورة تخفيف السرعة في المناطق التي تشهد أجواء ضبابية، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح وماسحات الزجاج واستعمال الأضواء الكاشفة للضباب، والحذر عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق.

ولفتت الدائرة إلى أهمية ترك مسافة أمان كافية وعدم الوقوف على الطريق السريع، وتجنب التوقف المفاجئ، لتفادي التصادم وحوادث السير، وعدم تجاوز السيارات والتزام المسار الأيمن على الطريق، والقيادة بحذر وعدم الانشغال والانتباه إلى المشاة على الطرقات، ووضع حزام الأمان.