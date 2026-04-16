توزيع مازوت التدفئة على عائلات وافدة من السويداء إلى ريف درعا

درعا-سانا

استكمل الهلال الأحمر القطري، بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري، اليوم الخميس، توزيع مازوت التدفئة في ريف درعا على 153 عائلة وافدة من السويداء.

ويعتبر هذا التوزيع هو الأخير للهلال الأحمر القطري، الذي استهدف نحو أربعة آلاف عائلة وافدة من السويداء وتقطن في مراكز إقامة مؤقتة في درعا وريفها وريف دمشق.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا، اليوم الخميس، أن العائلات المستفيدة من المنحة القطرية تتوزع في إزرع وإبطع ومحجة بواقع 140ليتراً لكل عائلة.

وأضاف المسالمة، أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة الاستجابة الطارئة، والجهود المبذولة للتخفيف عن الوافدين، وتحسين ظروف الإيواء ريثما تتسنى لهم العودة الكريمة إلى منازلهم.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية ضمن سلسلة مبادرات إغاثية تهدف إلى التخفيف من تداعيات الظروف الجوية، وتأمين جزء من الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة والوافدة من محافظة السويداء، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية.