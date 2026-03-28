السورية للبريد تفتتح مكتب بريد حطلة في ريف دير الزور لتوسيع نطاق خدماتها

دمشق-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للبريد مكتب بريد حطلة في ريف دير الزور الشمالي، ليكون أول مكتب بريدي في المنطقة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز حضورها في مختلف المناطق وتوسيع نطاق خدماتها لتصل إلى جميع المواطنين.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، أن افتتاح هذا المكتب يأتي استجابةً لاحتياجات الأهالي، وحرصاً على تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين عبر تقليل مسافات التنقل، إضافة إلى تخفيف الضغط عن مكاتب المدينة، وضمان وصول الخدمات البريدية والمالية والخدمية بشكل أسرع وأكثر سهولة.

وافتتحت المؤسسة السورية للبريد، في شهر شباط الماضي، مكتبي بريد التبني والشميطية في ريف محافظة دير الزور الغربي، إضافة إلى عدة كوات بريدية في منطقتي الهربش والقصر العدلي، وذلك في إطار خطتها الهادفة إلى إيصال الخدمات البريدية والمالية إلى مختلف المناطق، ولا سيما الريفية منها.