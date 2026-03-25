مدير زراعة إدلب يتفقد المحاصيل الشتوية وسير الأعمال الزراعية في المحافظة

إدلب -سانا

في إطار متابعة الواقع الزراعي وتعزيز جاهزية القطاع لمواجهة التحديات المناخية، أجرى مدير زراعة إدلب مصطفى موحد اليوم الأربعاء، جولة ميدانية شملت عدداً من الحقول المزروعة بالمحاصيل الشتوية، بهدف تقييم حالتها الراهنة والاطلاع على احتياجات المزارعين الفنية والإرشادية.

ورافق موحد في الجولة رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية سهيل الشيخ، إلى جانب رؤساء الوحدات الإرشادية، حيث جرى الوقوف على أوضاع محاصيل القمح والشعير، وتحديد أبرز الصعوبات التي تواجه الفلاحين في ظل الظروف الجوية المتقلبة.

وأوضح موحد أن الجولة تهدف إلى تقدير مستوى نمو المحاصيل، وتحديد الأضرار المحتملة، ووضع آليات دعم عاجلة تسهم في تعزيز الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، مؤكداً أهمية التواصل المباشر معهم والاستماع إلى ملاحظاتهم لضمان استجابة فعّالة لاحتياجاتهم.

وتأتي هذه المتابعة الميدانية في وقت تشهد فيه المحافظة تأثيرات واضحة للمنخفضات الجوية الأخيرة، حيث أدى تدفق مياه نهر قويق نتيجة غزارة الأمطار إلى انهيار جزء من سد السيحة الترابي في بلدة جزرايا، ما تسبب بغمر نحو 600 هكتار من الأراضي الزراعية.

وتعمل مديرية الزراعة حالياً على تقييم حجم الأضرار ووضع خطط للتخفيف من آثارها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استمرار الموسم الزراعي بأقل خسائر ممكنة.