اللاذقية.. انطلاق فعالية “جبلة غير في رمضان الخير”

اللاذقية-سانا

انطلقت فعالية “جبلة غير في رمضان الخير” مساء أمس في مدينة جبلة، بمشاركة واسعة من الفعاليات التجارية، بهدف تنشيط الحركة التجارية في الأسواق المحلية، خلال شهر رمضان المبارك.

وتترافق الفعالية مع مهرجان يمتد من ساحة العمارة إلى ساحة المول في المدينة، بمشاركة فرق كشفية وعراضة شامية، وفرقة إنشاد، إضافة إلى عروض للألعاب النارية، مع تخصيص مسار للمشاة، في خطوة تهدف إلى إنعاش الأسواق، وإحياء الأجواء الرمضانية، واستقطاب الأهالي، والزوار.

وأوضح هاني وهبة مدير منطقة جبلة، في تصريح لمراسل سانا، أنّ الفعالية تهدف إلى خلق سوق تنافسيّة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأهالي خلال الشهر الكريم، مؤكداً دعم إدارة المنطقة لمثل هذه المبادرات، لدورها الكبير في تنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب المستثمرين.

ونوّه مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وطرطوس، عبد الوهاب السفر، بدوره، بالجهود المبذولة لإنجاح هذه المبادرة، لافتاً إلى توفير تشكيلة واسعة من المنتجات، وتخفيضات تتراوح بين 40 و50 بالمئة، ما يساعد المواطنين في تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، ويجسد حالة من التعاون والتكافل بين التاجر والمستهلك.

وتقام الفعالية برعاية محافظة اللاذقية، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة اللاذقية، وإدارة منطقة جبلة، وبلدية المدينة، ولجنة تجار جبلة، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

