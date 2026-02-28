الهيئة العامة للمنافذ والجمارك توضح مستجدات حركة العبور والطيران في المنطقة

دمشق-سانا

أوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن حركة الطيران عبر مطارات المنطقة متوقفة حالياً، سواء في لبنان أو الأردن أو سوريا، وذلك في ظل الاستفسارات المتزايدة الواردة خلال الساعات الأخيرة حول وضع الرحلات الجوية.

وبيّن علوش في منشور اليوم السبت عبر موقع “فيسبوك” أن الجانب التركي لا يسمح في الوقت الراهن بعبور السوريين مزدوجي الجنسية الذين قدموا إلى سوريا عبر المطارات أو من خلال لبنان أو الأردن، كما لا يسمح للأجانب بالعبور عبر المنافذ البرية بقصد استخدام المطارات التركية.

وأشار مدير العلاقات العامة إلى أن الاستثناء يشمل المواطنين السوريين الحاصلين على إقامة سارية في الجمهورية التركية، إضافة إلى السوريين مزدوجي الجنسية الذين دخلوا إلى سوريا عبر المنافذ البرية مع تركيا، حيث يسمح لهم بالعبور وفق الإجراءات المعمول بها.

من جانبها أعلنت الخطوط الجوية السورية إلغاء جميع الرحلات الجوية المجدولة من وإلى مطاري دمشق وحلب الدوليين حتى إشعار آخر، داعية المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار للرحلات الملغاة، ومتابعة الموقع الرسمي للاطلاع على آخر المستجدات، والتواصل مع مكاتب الحجز أو خدمة العملاء لإعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر وفق الأنظمة المعتمدة.